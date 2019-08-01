2 Ağustos Vakıfbank son dakika faiz oranları! Vakıfbank 2019 konut kredisi faiz hesaplama vakifbank.com.tr'de. Ziraat Bankası'ndan sonra Vakıfbank'ta 500 bin liraya kadar 180 ay vadeli konut kredisi faizini yüzde 0,99 olarak belirledi. Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türü. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor. Konut kredisine başvurmak için satın almak istediğiniz konuta karar verdikten sonra kredi imkanları sunan bankaları araştırmanız gerekir. İşte 1 Ağustos Vakıfbank son dakika faiz oranları ve Vakıfbank 2019 konut kredisi faiz hesaplama işlemleri