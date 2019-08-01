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  • 02.08.2019 09:18
  • Son Güncelleme: 02.08.2019 09:18

2 Ağustos son dakika oranları! vakifbank.com.tr'de

vakifbank.com.tr: 2 Ağustos son dakika oranları! İşte . Vakıfbank 180 ay vadeli konut kredilerinde faizi yüzde 0.99'a düşürdüğünü duyurdu. Geçtiğimiz saatlerde daha önce Ziraat Bankası, bugünden geçerli olmak üzere konut, tüketici ve kurumsal kredi nı düşürdüğünü açıklamıştı. Tüketici kredisi faizini ise maaş müşterileri için yüzde 1.49, diğer müşteriler için yüzde 1.59 olarak belirledi. Yaptığınız kredi başvurusu ön onay aldığında ikinci adım olarak gerekli belgelerle bankaya gitmeniz gerekir. Konut kredisi için banka tarafından nüfus cüzdanı, ikametgah ve gelir beyanı olmak üzere üç temel belge talep edilir.

İşte Vakıfbank konut kredisi hesaplama yolları

2 Ağustos Vakıfbank son dakika faiz oranları! Vakıfbank 2019 konut kredisi faiz hesaplama vakifbank.com.tr'de. Ziraat Bankası'ndan sonra Vakıfbank'ta 500 bin liraya kadar 180 ay vadeli konut kredisi faizini yüzde 0,99 olarak belirledi. Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türü. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor. Konut kredisine başvurmak için satın almak istediğiniz konuta karar verdikten sonra kredi imkanları sunan bankaları araştırmanız gerekir. İşte 1 Ağustos Vakıfbank son dakika faiz oranları ve Vakıfbank 2019 konut kredisi faiz hesaplama işlemleri

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