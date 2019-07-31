Kredi çekme düşüncesi olan vatandaşların gündeminde yer alan konuların başında kredi faiz oranları bulunuyor. Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararıyla birlikte kredi faiz oranlarının ne kadar olacağı merak konusuydu. Son olarak konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da önemli bir açıklama yaptı. Peki, Banka banka konut, taşıt ve ihtiyaç kredi faizlerinde son durum nedir? İşte güncel kredi faiz oranları...

BAKAN ALBAYRAK MÜJDEYİ VERDİ

Bakan Berat Albayrak da konuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Albayrak, "Bu haftadan itibaren kamu bankaları başta olmak üzere kredi faizlerinde indirim göreceğiz. Özel bankalarda da kredi faizi indirimi hareketlenmeleri görüyoruz." dedi.

BANKA BANKA KREDİ FAİZLERİNDE SON DURUM

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.8

Taşıt kredisi: 1.76

Konut kredisi: 1.5