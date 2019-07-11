İzmirli girişimci kardeşler Gizem ve İdil İdiz, Monako'da sağlık turizmi şirketi kurdu. Üniversiteyi Fransa'da okuyan, ekonomi eğitimi alan İdiz kardeşler, Monako'da sağlık turizmi kapsamında hizmet almayı amaçlayan kişilere hizmet verecek. Gizem İdiz, heyecanlı olduklarını belirterek, "Erkek egemen iş dünyasında bizim gibi daha çok kadının yer almasını ümit ediyoruz. Genç girişimci olmak ise her zaman cesaret ister ancak kalitenin en iyi iş planı olduğunu düşünüyorum ve bu yolda ilerlemek isteyenlere 'cesur olun' demek istiyorum" şeklinde konuştu. Clınımont Monoco'nun CEO'su İdil İdiz de "Monako'daki yüksek potansiyeli görerek şirketi kurma kararı aldık. Sağlık için gelecek kişilere hizmet vereceğiz" ifadesini kullandı.
- Ekonomi
- 11.07.2019
- Gazete
Monaco’da şirket kurdular
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