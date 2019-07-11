11 Temmuz 60 -120 ay taksit faiz oranları vade faiz ücreti kaç para? Merkez Bankası'nın repo ihaleleri son bulduktan sonra bir gün içinde 7 banka konut kredi faizlerini arttırma kararı aldı. Son artışlarla konut kredisi faiz ortalaması yüzde 2.1'e yükseldi. Ziraat Bankası, VakıfBank, HalkBank,Yapı Kredi Bankası, Garanti Bankası, Akbank, İNG, QNB Finansbank, DenizBank, HSBC, Anadolubank, TEB ve Kuveyt Türk Katılım Bankası ile Türkiye Finans Katılım Bankası geçtiğimiz ay içinde birden fazla kez konut kredisi faiz oranlarını yükseltti. Peki 5 Temmuz 60 -120 ay taksit faiz oranları vade faiz ücreti? Bütçenize uygun kredi kampanyalarından yararlansanız ve hesaplamalar yapsanız dahi ödemeleri her zaman yapamayabilirsiniz.