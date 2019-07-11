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  • 11.07.2019 14:22
  • Son Güncelleme: 11.07.2019 14:22

60 -120 ay taksit oranları vade faiz ücreti kaç para? Güncel konut, bireysel ve faiz oranı!

Araba, konut ve bireysel kredi alacaklara güzel haber geldi. Konut, otomobil ve bireysel kredi oranları düştü. , VakıfBank, , , garanti Bankası, Akbank, İNG, QNB Finansbank, DenizBank, HSBC, Anadolubank, TEB ve gibi Türkiye'nin önde gelen bankalarının en son faiz oranlarını sizler için derledik. Konut kredisi faiz oranları ortalama yüzde 2.1 seviyesindeyken, hali hazırda en uygun aylık faiz oranını yüzde 1.55 ile iki kamu bankası veriyor. Özel bankalarda faiz oranları yüzde 2.45 seviyesine kadar çıkıyor. Peki vade faiz ücreti ne kadar? Banka güncel yeni konut ve faiz oranı ne oldu?

Banka güncel konut taşıt kredisi faiz oranı ne oldu?

11 Temmuz 60 -120 ay taksit faiz oranları vade faiz ücreti kaç para? Merkez Bankası'nın repo ihaleleri son bulduktan sonra bir gün içinde 7 banka konut kredi faizlerini arttırma kararı aldı. Son artışlarla konut kredisi faiz ortalaması yüzde 2.1'e yükseldi. Ziraat Bankası, VakıfBank, HalkBank,Yapı Kredi Bankası, Garanti Bankası, Akbank, İNG, QNB Finansbank, DenizBank, HSBC, Anadolubank, TEB ve Kuveyt Türk Katılım Bankası ile Türkiye Finans Katılım Bankası geçtiğimiz ay içinde birden fazla kez konut kredisi faiz oranlarını yükseltti. Peki 5 Temmuz 60 -120 ay taksit faiz oranları vade faiz ücreti? Bütçenize uygun kredi kampanyalarından yararlansanız ve hesaplamalar yapsanız dahi ödemeleri her zaman yapamayabilirsiniz.

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HaberlerEkonomi Haberleri11 Temmuz 60 -120 ay taksit faiz oranları vade faiz ücreti kaç para? Güncel konut, bireysel ve taşıt kredisi faiz oranı!
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