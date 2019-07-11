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  • 12.07.2019 09:40
  • Son Güncelleme: 19.07.2019 17:01

Milyonlarca vatandaş için güzel haber! Binlerce lira cepte kalacak

TÜİK tarafından dün açıklanan rakamları sonrası, yıllık bazda düşen enflasyon konut kredilerini de geriletti. Geçtiğimiz ay bankalar tarafından duyurulan enflasyona endeksli konut kredilerinin oranları da düşen enflasyonla birlikte geri çekilmiş oldu.

Konut kredisi faizleri düştü! Binlerce lira cepte kalacak

Ev almak için hayaller kuran milyonlarca vatandaş için güzel haberler bankalardan geldi. Konut kredisi faiz oranları düşürüldü. İlk olarak Ziraat Bankası tarafından başlatılan faiz indirimleri diğer bankalarında devreye girmesiyle genişleyerek sürüyor. Kredi faiz oranları bu bağlamda 25 puan düştü ve faiz oranı 1.75'ten 1.50'ye gerilmiş oldu. Bugün ise oranlar 1.65 seviyelerinde devam ediyor.

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