Milyonlarca vatandaş için güzel haber! Binlerce lira cepte kalacak

Ev almak için hayaller kuran milyonlarca vatandaş için güzel haberler bankalardan geldi. Konut kredisi faiz oranları düşürüldü. İlk olarak Ziraat Bankası tarafından başlatılan faiz indirimleri diğer bankalarında devreye girmesiyle genişleyerek sürüyor. Kredi faiz oranları bu bağlamda 25 puan düştü ve faiz oranı 1.75'ten 1.50'ye gerilmiş oldu. Bugün ise oranlar 1.65 seviyelerinde devam ediyor.