Kiracılara bankalardan büyük bir müjde geldi. Bu bağlamda ev almak isteyenler için faiz oranları düşürüldü. Biz de bankaların güncel faiz oranlarını haberimizde derledik. Ziraat Bankası VakıfBank ile Halkbank taşıt finansmanlarında 4 yıla varan vade olanağıyla kredi kullandırırken, konut kredileri için vade sayısı 10 yıldır.
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