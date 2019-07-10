Kiracılara bankalardan büyük bir müjde geldi. Bu bağlamda ev almak isteyenler için faiz oranları düşürüldü. Biz de bankaların güncel faiz oranlarını haberimizde derledik. Ziraat Bankası VakıfBank ile Halkbank taşıt finansmanlarında 4 yıla varan vade olanağıyla kredi kullandırırken, konut kredileri için vade sayısı 10 yıldır.