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  • 11.07.2019 09:09
  • Son Güncelleme: 18.07.2019 10:27

Konut kredisi oranları belli oldu! On binler cebinizde kalabilir

: "Kredi oranı müşteriler tarafından kredi kullandırım aşamasında seçilecek periyotlarda (6 veya 12 aylık), enflasyon oranına göre dönemsel olarak güncellenecek." Ziraat Bankası konut ve taşıt kredisi faiz oranları ve taksit hesaplaması ortaya çıktı. Banka, 10 yıla varan vadelerle konut kredisi, 4 yıla varan vadelerle taşıt kredisi kullandırmaktadır.

Kiracılara bankalardan büyük bir müjde geldi. Bu bağlamda ev almak isteyenler için faiz oranları düşürüldü. Biz de bankaların güncel faiz oranlarını haberimizde derledik. Ziraat Bankası VakıfBank ile Halkbank taşıt finansmanlarında 4 yıla varan vade olanağıyla kredi kullandırırken, konut kredileri için vade sayısı 10 yıldır.

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