Maslak 1453’ün dükkanları satılıyor

YAŞAMIN başladığı Maslak 1453 projesinin dükkanları açık artırmayla satışa çıkıyor. Emlak Konut GYO tarafından 3 Temmuz'da saat 11.00'de gerçekleşecek açık artırma için son başvuru tarihi 2 Temmuz olarak belirlendi. Satışa sunulacak 81 cadde, meydan ve açık hava dükkanı; otel, yurt, üniversiteler ve iş merkezleriyle iç içe, günlük 30 binden fazla kişi sirkülasyonunun bulunduğu bir bölgede yer alıyor. Maslak 1453'te dükkanlar ister kiracılı ister ticarete hazır şekilde satışa sunulacak. Kiracısız dükkanlar için 2 yıl boyunca yıllık yüzde 6 kira garantisi verilecek. 7 yıldan başlayan sürelerle geri kazanım sağlayan dükkanlar 60 ay vade ve yüzde 8 KDV kolaylığıyla satılacak.

KARLI YATIRIM FIRSATI

Satışa çıkarılan dükkanların bulunduğu alanların ve 2 dev meydanın İstanbul'un yeni cazibe merkezi olması hedefleniyor. Bu dükkanlarda seçkin mağazaların bulunması planlanıyor. Cadde dükkanların bulunduğu 1453 metre uzunluğundaki cadde, mağazalara, özel butiklere, yiyecek-içecek mekanlarına ev sahipliği yapacak. Bir gün içinde binlerce kişinin geçtiği alanlarda yer alan dükkanlar, kârlı bir yatırım fırsatı yaratıyor.