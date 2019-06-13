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Askerliğe yeni sistem
Askerlik süresini 6 aya düşürecek düzenlemede kritik viraj bugün alınacak. Meclis Genel Kurulu teklifi yasalaştıracak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, i anlatmak üzere bugün , ve İYİ Parti gruplarına ziyarette bulunacak. Grup Başkanvekili Bülent Turan, askerlikle ilgili teklifin görüşmelerine bugün devam edeceklerini belirterek, "Tüm yetki Genel Kurul'dadır. Ama biz AK Parti grubu olarak, teklif sahibi olarak kanunumuzun arkasındayız. Tabii ki her kanunda yapılan eleştiriler, tespitler baş tacı, bunları değerlendireceğiz. Özellikle 'asker' başlığındaki bir kanunun, uzlaşıyla olmasını isteriz" dedi.

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