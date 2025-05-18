EGE DEPREM SON DAKİKA! Az önce Çanakkale’de deprem mi oldu? Kandilli AFAD son depremler listesi

Ege Denizi'nde bu sabah art arda meydana gelen depremler bölge halkını tedirgin etti. AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ve Kandilli Rasathanesi depremlerle ilgili ilk verileri kamuoyuyla paylaştı.
Ege Denizi'nde bu sabah art arda meydana gelen depremler bölge halkını tedirgin etti. AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ve Kandilli Rasathanesi depremlerle ilgili ilk verileri kamuoyuyla paylaştı.
Deprem 6,72 kilometre derinlikte meydana geldi.
DETAYLAR PAYLAŞILDI
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Ege Denizi, Eğriboz (Evvoia) - [250.71 km] Ayvacık (Çanakkale)
Tarih:2025-05-18
Saat:09:56:38 TSİ
Enlem:38.79389 N
Boylam:23.30278 E
Derinlik:6.72 km
AFAD 18 MAYIS SON DEPREMLER LİSTESİ
|Tarih(TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik(Km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|Deprem Id
|2025-05-18 09:56:38
|38.79389
|23.30278
|6.72
|MW
|4.4
|Ege Denizi, Eğriboz (Evvoia) - [250.71 km] Ayvacık (Çanakkale)
|Detay
|2025-05-18 09:32:05
|39.1125
|33.31
|7.0
|ML
|2.1
|Tuz Gölü - [04.79 km] Şereflikoçhisar (Ankara)
|Detay
|2025-05-18 09:24:48
|39.24389
|28.99194
|7.43
|ML
|1.3
|Simav (Kütahya)
|Detay
|2025-05-18 09:10:37
|39.25667
|28.93444
|4.75
|ML
|1.1
|Simav (Kütahya)
|Detay
|2025-05-18 08:59:04
|39.12222
|33.30694
|7.01
|ML
|1.4
|Tuz Gölü - [04.34 km] Şereflikoçhisar (Ankara)
|Detay
|2025-05-18 08:48:30
|37.12556
|29.78639
|7.0
|ML
|1.2
|Çavdır (Burdur)
|Detay
|2025-05-18 08:26:12
|39.24278
|28.97611
|7.0
|ML
|1.0
|Simav (Kütahya)
|Detay
|2025-05-18 08:03:08
|39.2225
|28.96361
|10.11
|ML
|1.1
|Simav (Kütahya)
|Detay
|2025-05-18 07:51:40
|38.20306
|30.77139
|7.0
|ML
|2.0
|Eğirdir Gölü - [02.96 km] Senirkent (Isparta)
|Detay
|2025-05-18 07:35:18
|39.23806
|28.95583
|10.36
|ML
|2.4
|Simav (Kütahya)
|Detay
|2025-05-18 07:31:21
|39.23028
|28.96361
|9.84
|ML
|1.4
|Simav (Kütahya)
|Detay
|2025-05-18 07:30:51
|36.59
|25.50472
|7.0
|ML
|2.1
|Ege Denizi
|Detay
|2025-05-18 07:28:00
|36.58444
|25.28389
|7.0
|ML
|3.8
|Ege Denizi
|Detay
|2025-05-18 07:19:24
|39.19972
|28.98167
|11.6
|ML
|1.4
|Simav (Kütahya)
|Detay
|2025-05-18 07:12:02
|37.29111
|37.005
|7.0
|ML
|2.3
|Pazarcık (Kahramanmaraş)