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EGE DEPREM SON DAKİKA! Az önce Çanakkale'de deprem mi oldu? Kandilli AFAD son depremler listesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan son bilgilere göre, bugün sabah saat 09.56’da Ege Denizi’nde 4,4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

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Giriş Tarihi :18 Mayıs 2025 , 10:18 Güncelleme Tarihi :18 Mayıs 2025 , 10:26
EGE DEPREM SON DAKİKA! Az önce Çanakkale’de deprem mi oldu? Kandilli AFAD son depremler listesi

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Ege Denizi'nde bu sabah art arda meydana gelen depremler bölge halkını tedirgin etti. AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ve Kandilli Rasathanesi depremlerle ilgili ilk verileri kamuoyuyla paylaştı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Deprem 6,72 kilometre derinlikte meydana geldi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

DETAYLAR PAYLAŞILDI

Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Ege Denizi, Eğriboz (Evvoia) - [250.71 km] Ayvacık (Çanakkale)
Tarih:2025-05-18
Saat:09:56:38 TSİ
Enlem:38.79389 N
Boylam:23.30278 E
Derinlik:6.72 km

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

AFAD 18 MAYIS SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2025-05-18 09:56:38 38.79389 23.30278 6.72 MW 4.4 Ege Denizi, Eğriboz (Evvoia) - [250.71 km] Ayvacık (Çanakkale) Detay
2025-05-18 09:32:05 39.1125 33.31 7.0 ML 2.1 Tuz Gölü - [04.79 km] Şereflikoçhisar (Ankara) Detay
2025-05-18 09:24:48 39.24389 28.99194 7.43 ML 1.3 Simav (Kütahya) Detay
2025-05-18 09:10:37 39.25667 28.93444 4.75 ML 1.1 Simav (Kütahya) Detay
2025-05-18 08:59:04 39.12222 33.30694 7.01 ML 1.4 Tuz Gölü - [04.34 km] Şereflikoçhisar (Ankara) Detay
2025-05-18 08:48:30 37.12556 29.78639 7.0 ML 1.2 Çavdır (Burdur) Detay
2025-05-18 08:26:12 39.24278 28.97611 7.0 ML 1.0 Simav (Kütahya) Detay
2025-05-18 08:03:08 39.2225 28.96361 10.11 ML 1.1 Simav (Kütahya) Detay
2025-05-18 07:51:40 38.20306 30.77139 7.0 ML 2.0 Eğirdir Gölü - [02.96 km] Senirkent (Isparta) Detay
2025-05-18 07:35:18 39.23806 28.95583 10.36 ML 2.4 Simav (Kütahya) Detay
2025-05-18 07:31:21 39.23028 28.96361 9.84 ML 1.4 Simav (Kütahya) Detay
2025-05-18 07:30:51 36.59 25.50472 7.0 ML 2.1 Ege Denizi Detay
2025-05-18 07:28:00 36.58444 25.28389 7.0 ML 3.8 Ege Denizi Detay
2025-05-18 07:19:24 39.19972 28.98167 11.6 ML 1.4 Simav (Kütahya) Detay
2025-05-18 07:12:02 37.29111 37.005 7.0 ML 2.3 Pazarcık (Kahramanmaraş)

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