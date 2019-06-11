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Ev hanımlarına 15 bin TL faizsiz kredi

Hükümet, yeni sistemde kadınların işgücü piyasasında daha fazla yer alması, mesleki yönden gelişmesi için pek çok destek sunuyor. İşte desteklerden bazıları:

Sosyal Yardımlaşma Vakfı, ev hanımlarına kendi işlerini kurmaları için 15 bin liralık kredi desteği veriyor. Kredinin 2 yılı geri ödemesiz, sonraki 6 yıl içinde faizsiz geri ödeniyor.

KOSGEB işyeri açacak girişimci kadınlara hibe desteği sağlıyor.

ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu aracılığıyla tarımla uğraşan kadınlara yüzde 70 hibe desteği veriliyor.

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı çatısı altında ev kadınlarına faizsiz 5 bin liraya kadar kredi veriliyor.

31 ilde açılan 201 Aile Destek Merkezi'ndeki beceri kurslarına katılan kadınlar, hibe ve kredilerle kendi işyerini açıyor.

HAZAL ATEŞ

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