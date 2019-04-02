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ye 215 TL ek ödeme | Hangi emeklinin ı ne kadar artacak?

Tüm lere her ay ının yüzde 4-5’i kadar ek ödeme veriliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ödemeleri 53.6 ile 215,63 lira arasında. ’da bu tutarlar yükselecek. Yüzde 5 ek ödeme sınırı da en az bin 286 liraya çıkacak.

Emekliye 215 TL ek ödeme
Emeklilerin gelirleri her ay larına eklenen ek ödemeyle artıyor. Vergi iadesinin yerine getirilen ek ödeme, net maaşın yüzde 4'ü, 5'i oranında oluyor. Maaşı düşük olan ler yüzde 5 ek ödemeden yararlanıyor. Burada bir gelir sınırı bulunuyor. Bu yılın ilk yarısı için bu sınır bin 224 lira 81 kuruş. Yani maaşı bin 224 lira 81 kuruşun altında olanlar yüzde 5, üstünde olanlar yüzde 4 ek ödeme alıyor. Halen SSK ve Bağ-Kur emeklilerine aylık 53.6 ile 215,63 lira arasında ek ödeme veriliyor. Hem ek ödeme tutarı hem de yüzde 5 sınırı Temmuz'da yükselecek.




'da ek ödeme tutarı lanan yeni maaş üzerinden hesaplanacağı için artacak. Yüzde 5 ek ödeme sınırı da memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek. Memur maaşları Temmuz'da en az yüzde 5 zamlanacak. Buna göre; ek ödemede yüzde 5 sınırı en az bin 286 lira 5 kuruşa çıkacak. Yani maaşı bin 286 lira 5 kuruşun altında olanlar yüzde 5, üstünde olanlar yüzde 4 ek ödeme olacak. Eğer enflasyon farkı oluşur ve memurların Temmuz zammı yükselirse, yüzde 5 sınırı yükselecek. Ayrıca ek ödeme oranının artırılması da gündemde. Emekliler, yüzde 4-5'lik oranın günümüzde düşük kaldığını belirterek, yükseltilmesini istiyor. Türkiye Emekliler Derneği de "Ek ödeme oranı en az yüzde 8-9 olsun" diyor. Bu talep hayata geçerse emeklilerin ek ödeme tutarlarında önemli artış yaşanacak. Emekliler maaşının yüzde 4'ü, 5'i yerine yüzde 8'i, 9'u oranında ek ödeme alabilecek.


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