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  • 26.03.2019 21:16
  • Son Güncelleme: 26.03.2019 22:18

... sert düştü! oldu?

... günü gece saatlerinde 5,84 seviyelerine kadar çıkan peş peşe tarafından atılan adımlar ve açıklamalarla birlikte düşüşe geçerek 5,38'e di.

Dolar sert düştü!

gelişmesine göre, günü gece saatlerinde 5,84 seviyelerine kadar çıkan dün peş peşe tarafından atılan adımlar ve açıklamalarla birlikte düşüşe geçerek 5,38'e di. Gevşemeye başlayan dolarda fiyat düşmeye devam ediyor.

'nın dün attığı adımlarla dolar, Türk Lirası karşısında düşüşünü bugün de sürdürdü. Geçtiğimiz hafta 5.85 TL seviyesine kadar yükselen dolar bugün 5.38'e TL'ye kadar geriledi. Dolar TL karşısında gün içerisinde 5.38 TL'yi gördü.

Geçtiğimiz hafta kurlarda görülen ani yükseliş sonrasında, Merkez Bankası'ndan 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süre ara verildiği duyurusu gelmiş, ardından da "Para politikası ve likidite yönetimine ilişkin tüm araçlar fiyat istikrarını desteklemek amacıyla kullanılmaya devam edecek" açıklaması yapılmıştı.

MERKEZ BANKASI'NIN AÇIKLAMALARI
Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'da rezervleriyle ilgili sıra dışı bir durum olmadığını duyurmuştu. Merkez Bankası'nın adımlarının yanı sıra ve SPK da dövizdeki manipülatif işlemlerle ilgili inceleme başlatıldığını açıklamıştı.

Merkez Bankası yaşanan atak sonrasında para politikasını daha da sıkılaştırarak piyasaya fonlama sağladığı 1 haftalık ihalelerini durdurduğunu açıklamıştı.

Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş,"Şimdi seçim öncesi bir atakla dolar üzerinden hükümeti etkilemeye çalışıyorlar. Bunun adı milletin cebindeki parayı çalmaktır. Tedbir alındı, buna müsaade edilmeyecek" ifadesini kullanmıştı.

Merkez Bankası yaşanan atak sonrasında para politikasını daha da sıkılaştırarak piyasaya fonlama sağladığı 1 haftalık Açık Piyasa İşlem ihalelerini durdurduğunu açıklamıştı. Bu hamle ile TL satışının maliyeti yükseldi. Swap yoluyla TL borçlanma faiz oranları yüzde 95 seviyelerine yükseldi. Bunda TL'ye karşı döviz satın alıyor olmaları ve TL'sini dövizi satan bankalara ödemek zorunda olmaları da etkili oldu. Yabancı bankaların özellikle döviz alımları karşılığında TL ödemelerinde zorlandığı hatta bazı büyük bankaların temerrüde düştüğü konuşuluyor.

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