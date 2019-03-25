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  • 25.03.2019 12:24
  • Son Güncelleme: 25.03.2019 12:24

AK Parti'den 'dolar kuru' açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ’da gerçekleştirdiği “ medya buluşması”nda değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, "Şimdi öncesi bir atakla dolar üzerinden hükümeti etkilemeye çalışıyorlar. Bunun adı milletin cebindeki parayı çalmaktır. Tedbir alındı, buna müsaade edilmeyecek” dedi.

AK Parti'den 'dolar kuru' açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 'da gerçekleştirdiği " medya buluşması"nda değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şöyle:

"'de ekonominin geriletilmesi için büyük manipülasyonlar ve ataklar var. Bunlar hâlâ daha devam ediyor. Şimdi öncesi bir atakla dolar üzerinden hükümeti etkilemeye çalışıyorlar. Bunu sadece bize karşı bir hamle olarak değil aynı zamanda milletin cebine yönelik bir hırsızlık olarak görüyoruz

.

Seçim ertesi de Allah'ın izniyle istikrarlı bir sonuç çıkınca bütün bunlar düzelecektir."

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