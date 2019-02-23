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Uçuran otomobil

Uçuran otomobil
'Geleceğe Dönüş' filminde Michael J. Fox'un canlandırdığı Marty McFly'ın DeLorean'ını anımsatan lar hayal olmaktan çıkıyor. Büyük şehirlerde yaşanan trafik sorununa çözüm üretmeye çalışan Japon Skydrive adlı şirket, bu yıl test edip 2020'de insanlı uçan araçlar pazarına sokmayı planladığı 'dünyanın en küçük uçan arabası' 'ü tanıttı. Adıyla aynı VTOL (Vertical Take-off and Landing) teknolojisini kullanarak dikey şekilde kalkıp inebilen araç, ilk bakışta 2 kişilik drone'u andırıyor. CEO'su Tomohiro Fukuzawa'nın verdiği bilgiye göre; araç, kapıdan kapıya şehir içi kullanımına uygun, kompakt araba boyutunda ve çok hafif.

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