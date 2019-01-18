Tasarrufun ideal adresi BES

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, yaklaşık 7 milyon katılımcı ve 87 milyar lira fon tutarı bulunan gönüllü bireysel emekliliğin Türkiye'nin en önemli sorunu olan tasarruf açısından en avantajlı alternatif olduğunu belirtti. Sincek, "Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) yatırım yapanlar birikimlerini kısa vadeli dalgalanmalardan koruyarak geleceklerini planlama fırsatı yakalar. Vatandaşlarımız, altın ya da döviz almak yerine birikimlerini BES'teki altın ve döviz fonlarına yatırarak çifte kazanç sağlayabilir. Aynı zamanda yüzde 25 devlet katkısından da yararlanmış olurlar. Birikimlerine güvenli liman arayanlar için BES en iyi alternatif" şeklinde konuştu.
'1.5 MİLYARI AŞTIK'
"Katılım Emeklilik olarak tamamen katılım esaslı yapımızla halkımızın bize teveccüh göstermesinden son derece mutluluk duyuyoruz. Hayatın her alanına hitap eden ürünlerimizle biz de halkımızın her ihtiyacına cevap vermek için çalışıyoruz" diyen Sincek, sözlerine şöyle devam etti: "Fon büyüklüğümüzü 1 milyar 546 milyon liraya yükseltmeyi başardık. Bir diğer önemli başarımız ise fon yönetimindeydi. 2018 yıllık performansta Katılım Standart fonumuz, Katılım Değişken Grup fonumuz, Katılım Altın fonumuz, Katılım Başlangıç fonumuz, OKS Atak Katılım Değişken fonumuz faizsiz kategoride benzer gruptaki fonlarla karşılaştırıldığında en yüksek getiri oranı ile fon şampiyonu oldu. Diğer taraftan kurucusu olduğumuz Katılım Altın fonumuz yüzde 37.49'luk getiriyle tüm sektördeki fonlar arasında 2018 yıllık bazda getiride birinci sırada yer alırken; Katılım Agresif Değişken (döviz) fonumuz da yüzde 37.43'lük getiriyle sektörde en fazla kazandıran en iyi ikinci fon olma başarısını göstermiştir. Kurucusu olduğumuz Katılım Altın fonumuz ise yüzde 37.49'luk getiriyle tüm sektördeki fonlar arasında 2018 yıllık bazda getiride birinci sırada yer alırken, Katılım Agresif Değişken fonumuz da yüzde 37.43'lük getiriyle sektörde en fazla kazandıran en iyi ikinci fon olma başarısını göstermiştir."
'1.5 MİLYARI AŞTIK'
"Katılım Emeklilik olarak tamamen katılım esaslı yapımızla halkımızın bize teveccüh göstermesinden son derece mutluluk duyuyoruz. Hayatın her alanına hitap eden ürünlerimizle biz de halkımızın her ihtiyacına cevap vermek için çalışıyoruz" diyen Sincek, sözlerine şöyle devam etti: "Fon büyüklüğümüzü 1 milyar 546 milyon liraya yükseltmeyi başardık. Bir diğer önemli başarımız ise fon yönetimindeydi. 2018 yıllık performansta Katılım Standart fonumuz, Katılım Değişken Grup fonumuz, Katılım Altın fonumuz, Katılım Başlangıç fonumuz, OKS Atak Katılım Değişken fonumuz faizsiz kategoride benzer gruptaki fonlarla karşılaştırıldığında en yüksek getiri oranı ile fon şampiyonu oldu. Diğer taraftan kurucusu olduğumuz Katılım Altın fonumuz yüzde 37.49'luk getiriyle tüm sektördeki fonlar arasında 2018 yıllık bazda getiride birinci sırada yer alırken; Katılım Agresif Değişken (döviz) fonumuz da yüzde 37.43'lük getiriyle sektörde en fazla kazandıran en iyi ikinci fon olma başarısını göstermiştir. Kurucusu olduğumuz Katılım Altın fonumuz ise yüzde 37.49'luk getiriyle tüm sektördeki fonlar arasında 2018 yıllık bazda getiride birinci sırada yer alırken, Katılım Agresif Değişken fonumuz da yüzde 37.43'lük getiriyle sektörde en fazla kazandıran en iyi ikinci fon olma başarısını göstermiştir."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.