Borçluya Şubat müjdesi

Ödemelerini süresinde yapmadıkları için yeniden yapılandırma uygulamasının getirdiği hakları kaybeden borçlular, ödemelerini şubat ayı sonuna kadar yaparak kanundan yaralanabilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde 28 Aralık 2018 itibarıyla ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyen borçlular, söz konusu tutarları geç ödeme zammıyla birlikte 28 Şubat 2019'a kadar ödemeleri halinde yapılandırmadan yararlanmaya devam edebilecek. Verilen ek süreden yararlanılabilmesi için ayrıca yazılı bir başvuru aranmayacak.
- Ekonomi
- 06.01.2019
- Gazete
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