Galatasaray’ın 25. şampiyonluk hikayesi! 5. yıldız işte böyle geldi

Derbi galibiyetinin ardından ise Galatasaray sahasında Kasımpaşa karşısında 34. dakikada 3-0 öne geçmesine rağmen 44, 83 ve 90. dakikalarda yediği gollerle sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Bu maç sezonun ilk puan kaybı oldu.

Ancak bu sürprizin ardından sarı-kırmızılılar Alanyaspor, Antalyaspor, Beşiktaş, Samsunspor ve Bodrum FK karşısında üst üste zaferler alarak 12 maçta 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 34 puanlık etkileyici bir performansa ulaştı.

1 Aralık'ta ikas Eyüpspor karşısında alınan 2-2'lik beraberlik, sezonun ikinci puan kaybı olarak kayıtlara geçti. Bu mücadeleyi yeni bir galibiyet serisi izledi. Sivasspor, Trabzonspor, Kayserispor, Göztepe ve Başakşehir maçlarında kazanarak devreyi 50 puanla tamamladı. İlk yarıyı Fenerbahçe'nin 8 puan önünde bitiren Galatasaray, ikinci devrenin başında Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.

Bu sonuçla fark 6'ya inse de sarı-kırmızılılar yeniden üst üste galibiyetlerle ritmini buldu. Konyaspor, Gaziantep FK, Adana Demirspor ve Rizespor karşısında sahadan 3 puanla ayrılan Galatasaray, evinde Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı. Ertesi hafta da Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalınca ilk kez iki maç üst üste puan kaybı yaşandı.