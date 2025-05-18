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Galatasaray'ın 25. şampiyonluk hikayesi! 5. yıldız işte böyle geldi

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor'u ağırlayan Galatasaray, Kayserispor'u 3-0 yenerek 25. kez şampiyonluğa ulaştı. Sarı kırmızılıların zorlu bir serüven yaşadığı sezonun ardından beşinci yıldızı da göğsüne taktı. İşte büyük başarının hikayesi...

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Giriş Tarihi :18 Mayıs 2025 , 21:54 Güncelleme Tarihi :18 Mayıs 2025 , 21:54
Galatasaray’ın 25. şampiyonluk hikayesi! 5. yıldız işte böyle geldi

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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray sahasında Kayserispor'u ağırladı. Mücadeleyi 3-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, bitime iki hafta kala 2024-25 sezonunun şampiyonluğunu ilan etti. Üst üste üçüncü kez mutlu sona ulaşan Galatasaray, toplamda 25. kez zafere uzanarak 5. yıldızı takmaya hak kazanan ilk kulüp oldu.

Galatasaray’ın 25. şampiyonluk hikayesi! 5. yıldız işte böyle geldi

Okan Buruk yönetiminde sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, ilk haftada Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup ederek lige iyi bir giriş yaptı. Ardından Konyaspor, Adana Demirspor, Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK'yı da mağlup eden sarı-kırmızılılar, Kadıköy deplasmanına 5'te 5 yaparak gitti.

Galatasaray’ın 25. şampiyonluk hikayesi! 5. yıldız işte böyle geldi

Fenerbahçe karşısında da üstün bir oyun sergileyen Galatasaray, rakibini 3-1 yenerek galibiyet serisini sürdürdü. O maçta goller Torreira, Dries Mertens ve Gabriel Sara'dan gelirken, Fenerbahçe'nin tek sayısı penaltıdan Edin Dzeko'dan geldi.

Galatasaray’ın 25. şampiyonluk hikayesi! 5. yıldız işte böyle geldi

Derbi galibiyetinin ardından ise Galatasaray sahasında Kasımpaşa karşısında 34. dakikada 3-0 öne geçmesine rağmen 44, 83 ve 90. dakikalarda yediği gollerle sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Bu maç sezonun ilk puan kaybı oldu.

Galatasaray’ın 25. şampiyonluk hikayesi! 5. yıldız işte böyle geldi

Ancak bu sürprizin ardından sarı-kırmızılılar Alanyaspor, Antalyaspor, Beşiktaş, Samsunspor ve Bodrum FK karşısında üst üste zaferler alarak 12 maçta 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 34 puanlık etkileyici bir performansa ulaştı.

Galatasaray’ın 25. şampiyonluk hikayesi! 5. yıldız işte böyle geldi

1 Aralık'ta ikas Eyüpspor karşısında alınan 2-2'lik beraberlik, sezonun ikinci puan kaybı olarak kayıtlara geçti. Bu mücadeleyi yeni bir galibiyet serisi izledi. Sivasspor, Trabzonspor, Kayserispor, Göztepe ve Başakşehir maçlarında kazanarak devreyi 50 puanla tamamladı. İlk yarıyı Fenerbahçe'nin 8 puan önünde bitiren Galatasaray, ikinci devrenin başında Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.

Galatasaray’ın 25. şampiyonluk hikayesi! 5. yıldız işte böyle geldi

Bu sonuçla fark 6'ya inse de sarı-kırmızılılar yeniden üst üste galibiyetlerle ritmini buldu. Konyaspor, Gaziantep FK, Adana Demirspor ve Rizespor karşısında sahadan 3 puanla ayrılan Galatasaray, evinde Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı. Ertesi hafta da Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalınca ilk kez iki maç üst üste puan kaybı yaşandı.

Galatasaray’ın 25. şampiyonluk hikayesi! 5. yıldız işte böyle geldi

Alanyaspor ve Antalyaspor maçlarını kazanarak toparlanan takım, 29. haftada Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla namağlup unvanını kaybeden Galatasaray, ertesi hafta bay geçince puan farkı 3'e indi.

Galatasaray’ın 25. şampiyonluk hikayesi! 5. yıldız işte böyle geldi

Ancak Samsunspor ve Bodrum FK karşısında gelen 2-0'lık galibiyetler ve Fenerbahçe'nin Kayserispor ile 3-3 berabere kalmasıyla fark tekrar açıldı.

Galatasaray’ın 25. şampiyonluk hikayesi! 5. yıldız işte böyle geldi

Eyüpspor deplasmanında 5-1, ardından evinde Sivasspor karşısında 4-1 kazanan Galatasaray, liderliğini pekiştirdi. Aynı hafta Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etmesiyle puan farkı 8'e çıktı.

Galatasaray’ın 25. şampiyonluk hikayesi! 5. yıldız işte böyle geldi

Bu gelişmelerin ardından Galatasaray şampiyonluk yolunda yalnız kaldı. Trabzonspor deplasmanında alınan 2-0'lık galibiyet ve sonrasında Türkiye Kupası finalinde yine aynı rakibe karşı kazanılan 3-0'lık zaferle çifte kupa hedefinde sona gelindi.

Galatasaray’ın 25. şampiyonluk hikayesi! 5. yıldız işte böyle geldi

Galatasaray, Kayserispor karşısında da 3-0 kazanarak bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Galatasaray’ın 25. şampiyonluk hikayesi! 5. yıldız işte böyle geldi

Böylece sarı-kırmızılılar, Süper Lig tarihindeki 25. şampiyonluğunu kazanarak Türk futbolunda 5. yıldızı takan ilk takım oldu. Okan Buruk yönetiminde üst üste üçüncü şampiyonluğunu yaşayan Galatasaray, sezon boyunca istikrarlı performansıyla tarihi bir başarıya imza attı.

Galatasaray’ın 25. şampiyonluk hikayesi! 5. yıldız işte böyle geldi

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