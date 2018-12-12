HDI’dan sahte hasar şebekelerine dijital takip

HDI Sigorta, sigortacılık alanındaki sahte hasar uygulamalarını tespit etmek için kullanıcıların hem içteki hem dıştaki büyük veri kümelerini hızlı analiz için tek bir veri deposu bağlamalarına olanak sunan DataWalk programı ile işbirliği gerçekleştirdi. HDI Sigorta Yönetim Bilgi Sistemleri Grup Müdürü Emrah Çalık, "DataWalk programının yaklaşımı sayesinde, sahte hasar suç şebekelerinin tespiti son derece etkili ve güvenilir şekilde yapılabilecek" dedi.