Kruvaziyer sevinci

Kruvaziyer turizmi yükselişe geçti. Kuşadası Ege Port Limanı'na, bu yıl 152 kruvaziyerle 122 bin 321 yabancı konuk geldi. Türkiye'nin en fazla kruvaziyerin demir attığı limanı olan Kuşadası Ege Port'a gelen ziyaretçiler, yaptıkları alışverişlerle bölge esnafının da yüzünü güldürdü. Limanın Genel Müdürü Aziz Güngör, gemi sayısında yüzde 21 artış yaşandığını belirterek, "2019'da 195 kruvaziyerle 170 bin 773 turist gelecek. Samos'tan da 70 bin yolcu bekleniyor. Kruvaziyer turizminde 2020 rezervasyonları da iyi gidiyor" dedi.
- Ekonomi
- 12.11.2018
- Gazete
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