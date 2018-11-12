Global Bilgi birinci oldu

Turkcell Global Bilgi, çağrı merkezi sektörü organizasyonu 'ContactCenterWorld'un '2018 Top Ranking Performers' ödüllerinde 'En İyi Müşteri Deneyimi' kategorisinde dünya birincisi oldu. Turkcell Global Bilgi Genel Müdürü Çağatay Aynur, konuyla ilgili "Değişen müşteri ihtiyaçlarını çok iyi anlayan ve bu ihtiyaçlara göre hızla dönüşen bir şirketiz" ifadesini kullandı.
- Ekonomi
- 12.11.2018
- Gazete
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