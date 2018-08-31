Otomatik BES avantajlarla dolu

Otomatik Katılım Sistemi (OKS) sayesinde çalışanlara tasarruf için çok önemli bir fırsat sunulduğunu vurgulayan eden Halk Emeklilik Genel Müdürü Ömer Faruk Öztürk, "OKS'de, gönüllü BES tarafındaki yüzde 25 devlet katkısının üzerine bir seferlik olmak üzere bin liralık bir ekleme daha yapılıyor. Ayrıca, toplam birikimin emeklilik gelir sigortasına devredilmesi halinde yüzde 5'lik ekstra bir katkı yapılıyor" dedi. OKS'de, sistemden istenildiği zaman sıfır kesinti ve tüm yatırım gelirleri ile ayrılma hakkının da mevcut olduğunu belirten Öztürk, "Tüm bu katkılarla beraber OKS, BES'in en avantajlı hali. Bu durumun da doğru bir şekilde anlatılması ve vatandaşın güveninin kazanılması gerekiyor. OKS'de en çok tercih edilen iki şirketten biri olarak her fırsatta bunu dile getirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.
TEKNOLOJİK ALTYAPI ÖNE ÇIKIYOR
OKS'nin ilk basamaklarında emeklilik şirketlerinin işverenler ile görüşerek çalışanları sisteme dahil ettiklerini belirten ve "En güçlü kamu bankalarından biri olan Halk Bankası ile yarışa bir adım önde başladık" diyen Öztürk, çalışan sayısı 10-49 arası şirketlerin de sisteme girmesinin ardından işverenlere bire bir hizmetin imkansız hale geldiğini, bu noktada teknolojik altyapının öne çıktığını ifade etti: "OKS ile birlikte emeklilik şirketleri kusursuz işleyen sistemler, teknolojik altyapılar ve müşteriye sunulan hizmetler ile öne çıkmaya başladı. Biz de Halk Emeklilik olarak proaktif davranıp katılımcılarımıza Kısa Mesaj İşlem Kanalı, Sesli Yanıt Sistemi, internet şubesi ve mobil şube üzerinden tüm işlemlerini saniyeler içerisinde gerçekleştirebilme imkanı sunduk. Yeni bir ekran tasarladık. Geliştirdiğimiz Otomatik BES Online ekranı ile Halk Bankası ve Halk Emeklilik internet sitesine giren tüm kurum yetkilileri birkaç tık ile çalışanlarını sisteme dahil ederek, tekliften sözleşmeye tüm işlemlerini halledebiliyor."
TEKNOLOJİK ALTYAPI ÖNE ÇIKIYOR
OKS'nin ilk basamaklarında emeklilik şirketlerinin işverenler ile görüşerek çalışanları sisteme dahil ettiklerini belirten ve "En güçlü kamu bankalarından biri olan Halk Bankası ile yarışa bir adım önde başladık" diyen Öztürk, çalışan sayısı 10-49 arası şirketlerin de sisteme girmesinin ardından işverenlere bire bir hizmetin imkansız hale geldiğini, bu noktada teknolojik altyapının öne çıktığını ifade etti: "OKS ile birlikte emeklilik şirketleri kusursuz işleyen sistemler, teknolojik altyapılar ve müşteriye sunulan hizmetler ile öne çıkmaya başladı. Biz de Halk Emeklilik olarak proaktif davranıp katılımcılarımıza Kısa Mesaj İşlem Kanalı, Sesli Yanıt Sistemi, internet şubesi ve mobil şube üzerinden tüm işlemlerini saniyeler içerisinde gerçekleştirebilme imkanı sunduk. Yeni bir ekran tasarladık. Geliştirdiğimiz Otomatik BES Online ekranı ile Halk Bankası ve Halk Emeklilik internet sitesine giren tüm kurum yetkilileri birkaç tık ile çalışanlarını sisteme dahil ederek, tekliften sözleşmeye tüm işlemlerini halledebiliyor."
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