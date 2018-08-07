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lar 1 trilyonu aştı

Mevduatlar 1 trilyonu aştı
Türkiye'de tasarruf ları ilk yarıda 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 19.6 artarak 1 trilyon 38.4 milyar liraya ulaştı. Geçen yıl için nüfusu 80.8 milyonu aşan 'de, böylece kişi başına ortalama tasarruf miktarı da 12 bin 850 lira oldu. Tasarruf mevduatlarının ilk yarıda 170 milyar 128 milyon 80 bin lira artmasında en büyük paya yine sahip oldu. İstanbul'da tasarruf mevduatları bir yılda 72 milyar 714 milyon 73 bin lira artarken, 15 milyar 119 milyon 861 bin lira ile tasarruf artışında ikinci oldu.
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