Daha önce sigortalılık süresi durdurulanlara da yapılandırma kapsamında bunları canlandırma imkanı sağlandı. Bağ-Kur'lular dondurulan sürelerini çok daha az ödemeyle canlandırabildi. Aylık tutar 700 lira üzerinden değil, borcun doğduğu yıla göre hesaplandı. Bu yapılırken borcun faizi silindi, bunun yerine enflasyona göre hesaplama yapıldı. Peşin ödeme yapılacağı için enflasyon tutarının da yüzde 90'ı silindi. Ancak başvuranların hesaplanan borcun tamamını 31 Ağustos'a kadar ödemesi gerekiyor.
Bağ-Kur’luya emeklilik desteği
Etiketler: borç , enflasyon , bağkur borcu , emeklilik
- 03 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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