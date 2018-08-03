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Bağ-Kur’luya desteği

Bağ-Kur’luya emeklilik desteği
Daha önce sigortalılık süresi durdurulanlara da yapılandırma kapsamında bunları canlandırma imkanı sağlandı. Bağ-Kur'lular dondurulan sürelerini çok daha az ödemeyle canlandırabildi. Aylık tutar 700 lira üzerinden değil, borcun doğduğu yıla göre hesaplandı. Bu yapılırken borcun faizi silindi, bunun yerine a göre hesaplama yapıldı. Peşin ödeme yapılacağı için enflasyon tutarının da yüzde 90'ı silindi. Ancak başvuranların hesaplanan borcun tamamını 31 Ağustos'a kadar ödemesi gerekiyor.
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