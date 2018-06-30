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Yarım asırlık ortaklığa devam

Yarım asırlık ortaklığa devam
OYAK ve Renault Grubu'nun yarım asırlık ortaklığına, 'da yapılan imza töreni ile 27 yıl daha devam kararı alındı. İki şirketten yapılan ortak açıklamaya göre, emeklilik fonu OYAK ve dünya endüstrisi oyuncularından Renault Grubu Türkiye'deki ortaklıklarını yeniledi. MAİS Motorlu Araçlar İmal ve Satış AŞ ile Otomobil Fabrikaları'nın iki hissedarı imzaladıkları yeni ortaklık sözleşmesi ile 'uyumlu ve güçlü işbirliğine 27 yıl daha devam' kararı verdi. Sözleşmenin imzaları OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür ve İcra Komitesi Üyesi Thierry Bollore tarafından imzalandı. Savaş Erdem, "Otomotiv, yaklaşık 150 milyar dolar olan hacminden aldığı yüzde 21'lik pay ile lider sektör. OYAK Renault, 288 bin adetlik ihracat ile otomobil ihracatında birinci sırada yer alıyor. İç pazarda 2017 yılını lider marka olarak tamamladık" diye konuştu.
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  • 30 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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