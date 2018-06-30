Koru’dan teminat bulunamayan risklere yeni çözümler

Koru Sigorta Genel Müdürü Soner Şahin, sektörde sadece Koru Sigorta tarafından sunulan çeşitli ürünler olduğunu kaydetti. Bunların başında Fatura Güvence Sigortası'nın geldiğini söyleyen Şahin, "Bu ürün, 24 aya kadar vadeli senetle satış yapan işletmelerin nihai tüketicilere yaptıkları satışlardan doğan alacaklarını yüzde 100 garanti altına alıyor. Bununla beraber, vadeli alacakların idari ve yasal tahsilat takip masraflarını sıfırlayıp, sıcak satışın soğumadan gerçekleşmesini sağlayarak satışların artmasına katkı sağlıyor. Bu ürünle son iki yıl içinde, 500 bin kişiye toplam 500 milyon lira kredi limiti tahsis edildi. 170 milyon lira satış hacmi sigortalandı. Fatura Güvence Sigortası'nın, sektörde tüzel kişilerin gerçek kişilere vadeli satışlarından doğan alacaklarını sigortalayan tek ürün olduğunu belirtmeliyim" dedi.
ARIZA ONARIM TEMİNATI
Bununla birlikte, yeni bir kasko ürünü üzerindeki çalışmalarının da tamamlanma aşamasında olduğunu dile getiren Soner Şahin, "Kasko ürünümüzle uzatılmış garanti uygulamalarından farklı olarak ve araç sahiplerinin teminat altına alamadıkları arızalardan doğan risklerini 'Arıza Onarım' teminatı ile güvence altına alan ilk şirketiz. Biz sigortalıların sigorta çözümü bulamadıkları risklerine çözümler geliştirmeye çalışan bir şirketiz ve bu vizyonumuz bizi sürekli yeni ürünler geliştirme yönünde zorluyor" diye konuştu.
ARIZA ONARIM TEMİNATI
Bununla birlikte, yeni bir kasko ürünü üzerindeki çalışmalarının da tamamlanma aşamasında olduğunu dile getiren Soner Şahin, "Kasko ürünümüzle uzatılmış garanti uygulamalarından farklı olarak ve araç sahiplerinin teminat altına alamadıkları arızalardan doğan risklerini 'Arıza Onarım' teminatı ile güvence altına alan ilk şirketiz. Biz sigortalıların sigorta çözümü bulamadıkları risklerine çözümler geliştirmeye çalışan bir şirketiz ve bu vizyonumuz bizi sürekli yeni ürünler geliştirme yönünde zorluyor" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.