Koru’dan teminat bulunamayan risklere yeni çözümler

, sektördesadece Koru Sigorta tarafındansunulan çeşitli ürünler olduğunukaydetti. Bunların başındageldiğini söyleyen, "Buürün, 24 aya kadar vadeli senetlesatış yapan işletmelerin nihaitüketicilere yaptıkları satışlardandoğan alacaklarınıaltına alıyor. Bununlaberaber, vadeli alacakların idarive yasal tahsilat takip masraflarınısıfırlayıp, sıcak satışın soğumadangerçekleşmesini sağlayarak. Bu ürünle son iki yıliçinde, 500 bin kişiye toplam. 170 milyon lirasatış hacmi sigortalandı., sektördetüzel kişilerin gerçek kişilerevadeli satışlarından doğanalacaklarını sigortalayan tek ürünolduğunu belirtmeliyim" dedi.Bununla birlikte, yeni bir kasko ürünü üzerindeki çalışmalarının da tamamlanma aşamasında olduğunu dile getiren, "Kasko ürünümüzle uzatılmış garanti uygulamalarından farklı olarak ve araç sahiplerinin teminat altına alamadıkları arızalardan doğan riskleriniteminatı ile güvence altına alan ilk şirketiz. Biz sigortalıların sigorta çözümü bulamadıkları risklerine çözümler geliştirmeye çalışan bir şirketiz ve bu vizyonumuz bizi sürekli yeni ürünler geliştirme yönünde zorluyor" diye konuştu.