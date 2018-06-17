Bayram rekoru

Bayram tatilinin kısa olması da vatandaşı durdurmadı. Sahil bölgelerinde izdihamlar yaşanırken sokaklarda bile yürümek zorlaştı. Çeşme, Bodrum, Marmaris gibi turistik ilçelerde oteller yüzde yüz dolarken caddelerde trafik oluştu, marketlerde kuyruklar arttı. Sadece yerli turist değil yabancılar da yaz sezonu için akın edince turist sayısında rekor kırıldı.
Antalya, tarihinin en yüksek turist sayısına ulaştığı 2014 yılı rakamlarını 14 Haziran itibarıyla geçti. 14 Haziran'a kadar kente 3 milyon 786 bin 890 turist geldi. Rakam, 2014'ün aynı dönemine göre 54 bin 760 kişi arttı. Ocak ayından itibaren yüzde 50'nin üzerinde artış oranlarıyla turist ağırlanan kentte, bu yıl için sektör '14 milyon turist' hedefi koydu.
Antalya, tarihinin en yüksek turist sayısına ulaştığı 2014 yılı rakamlarını 14 Haziran itibarıyla geçti. 14 Haziran'a kadar kente 3 milyon 786 bin 890 turist geldi. Rakam, 2014'ün aynı dönemine göre 54 bin 760 kişi arttı. Ocak ayından itibaren yüzde 50'nin üzerinde artış oranlarıyla turist ağırlanan kentte, bu yıl için sektör '14 milyon turist' hedefi koydu.
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