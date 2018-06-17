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rekoru

tatili dolayısıyla tatil bölgelerinde adım atacak yer kalmadı. Yerli ile birlikte yabancı da akın etti. tüm zamanların turist sayısı rekorunu kırdı

Bayram rekoru
Bayram tatilinin kısa olması da vatandaşı durdurmadı. Sahil bölgelerinde izdihamlar yaşanırken sokaklarda bile yürümek zorlaştı. Çeşme, Bodrum, Marmaris gibi ik ilçelerde oteller yüzde yüz dolarken caddelerde trafik oluştu, marketlerde kuyruklar arttı. Sadece yerli turist değil yabancılar da yaz sezonu için akın edince turist sayısında rekor kırıldı.



, tarihinin en yüksek turist sayısına ulaştığı 2014 yılı rakamlarını itibarıyla geçti. 14 Haziran'a kadar kente 3 milyon 786 bin 890 turist geldi. Rakam, 2014'ün aynı dönemine göre 54 bin 760 kişi arttı. Ocak ayından itibaren yüzde 50'nin üzerinde artış oranlarıyla turist ağırlanan kentte, bu yıl için sektör '14 milyon turist' hedefi koydu.





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