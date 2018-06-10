TANAP başlıyor

İki dost ülke Türkiye ve Azerbaycan tarafından yapımı 3 yıldır süren enerjinin İpek Yolu TANAP, salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın katılacağı törenle hizmete açılacak. Tören Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki tesislerde düzenlenecek. 17 Mart 2015 tarihinde temeli atılan proje 3 yıl gibi kısa bir sürede tamamlandı. TANAP için en başta 12 milyar dolarlık bir yatırım öngörülürken proje 8 milyar dolara tamamlanarak 4 milyar dolar tasarruf edildi. Türkiye'de 20 il, 67 ilçe ve 600'e yakın köyden geçen TANAP büyüklüğü ile de gururlandırdı.

Projede 15 bin kişi çalışırken, mesai saati ise 88 milyonu aştı. İlk etapta yaklaşık 12 milyar dolara mal olması beklenen proje 4 milyar dolarlık tasarrufla toplam 8 milyar dolara bitirildi. Ardahan ili Posof ilçesi Türkgözü köyünden başlayarak Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne'den geçen TANAP, Yunanistan sınırında son buluyor.



BARIŞ ŞİMŞEK