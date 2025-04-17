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Fenerbahçe'den 2 stoper transferi! Avrupa için duvar örülecek

Şampiyonluk mücadelesine Galatasaray'ın ardından ikinci sırada devam eden Fenerbahçe, transferde atağa kalktı. Sarı lacivertlilerin gündeminde iki stoper bulunuyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :17 Nisan 2025 , 14:09 Güncelleme Tarihi :17 Nisan 2025 , 14:24
Fenerbahçe’den 2 stoper transferi! Avrupa için duvar örülecek

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Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri çok sıcak bir şekilde sürüyor. Son dakika haberlerinin yakından takip edildiği Kanarya'da takıma kazandırılacak isimler merakla bekleniyor.

Fenerbahçe’den 2 stoper transferi! Avrupa Ligi için duvar örülecek

7 FUTBOLCU YOLCU

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hedefini sürdüren Fenerbahçe'de bir yandan da yeni sezon planlamaları hız kazandı. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho ile devam kararı alırken, Portekizli çalıştırıcının yeni sezonda kadroda köklü değişiklikler yapacağı öğrenildi.

Fenerbahçe’den 2 stoper transferi! Avrupa Ligi için duvar örülecek

MOURINHO KARARLI

Fenerbahçe'de yönetimle birlikte yeni sezonun yapı taşlarını belirlemeye başlayan Jose Mourinho'nun, birçok oyuncunun üzerine çizik attığı ifade edildi. Alınan bilgilere göre; Osayi Samuel, Allan Saint-Maximin, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Cenk Tosun, Serdar Aziz ve Burak Kapacak yeni sezonda kadroda düşünülmüyor. Özellikle Osayi ve Maximin gibi sezon içinde şans bulan isimlerin dahi gözden çıkarılması dikkat çekti.

Fenerbahçe’den 2 stoper transferi! Avrupa Ligi için duvar örülecek

YAŞLI KURTLARIN ŞANSI AZ

Fenerbahçe'nin deneyimli isimlerinden Edin Dzeko ve Dusan Tadic ile de yeni sezonda devam edilmesi beklenmiyor. Mourinho'nun, yaş faktörü ve gelecek planlamaları doğrultusunda bu iki isimle sözleşme uzatmaya sıcak bakmadığı ifade ediliyor.

Fenerbahçe’den 2 stoper transferi! Avrupa için duvar örülecek

PERFORMANSLARI BELİRLEYİCİ OLACAK

Teknik ekip ve yönetim, bazı isimler için karar vermek adına sezonun kalan bölümlerini bekleme kararı aldı. Bu isimler arasında kaleci Dominik Livakovic, orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat ve kanat oyuncusu Filip Kostic yer alıyor. Üç futbolcunun da ligdeki performansları doğrultusunda geleceğine dair karar verilecek.

Fenerbahçe’den 2 stoper transferi! Avrupa Ligi için duvar örülecek

BRANCO İLE PLANLAMA SÜRECİ

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, teknik direktör Mourinho ile sık sık görüşerek transfer ve kadro yapılanması hakkında detaylı istişarelerde bulunuyor. Şampiyonluk hedefine rağmen yeni sezon için köklü bir revizyon planlayan Fenerbahçe, bu süreçte Mourinho'nun istekleri doğrultusunda hareket ediyor.

Fenerbahçe’den 2 stoper transferi! Avrupa Ligi için duvar örülecek

DJIKU'YA TALİPLER VAR

Teknik direktör Jose Mourinho'nun gelecek sezonki kadro planlamasında düşünmediği isimlerden biri olan Alexander Djiku için Avrupa'dan iki kulüp devreye girdi.

Fenerbahçe’den 2 stoper transferi! Avrupa Ligi için duvar örülecek

FRANSA VE İSPANYA'DAN İSTENİYOR

Fransız basınında yer alan haberlere göre; Ligue 1 ekiplerinden Rennes ve La Liga temsilcisi Mallorca, sezon sonunda Ganalı savunmacı için Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor. İki kulübün de Djiku'yu yakından takip ettiği ve transfer çalışmalarına sezon bitiminde başlayacağı öne sürüldü.

Fenerbahçe’den 2 stoper transferi! Avrupa Ligi için duvar örülecek

MOURINHO ÜSTÜNÜ ÇİZDİ

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilen Jose Mourinho'nun, Djiku'yu yeni sezon planlamasında değerlendirmediği öğrenildi. Portekizli çalıştırıcının hazırladığı kadro revizyonunda yer almayan 29 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılması yüksek ihtimal olarak değerlendiriliyor.

Fenerbahçe’den 2 stoper transferi! Avrupa Ligi için duvar örülecek

35 MAÇTA OYNADI

Tecrübeli stoper, 2023-24 sezonunda sarı-lacivertli forma ile 35 resmi maça çıktı ve 1 gol kaydetti. Hem Süper Lig hem Avrupa maçlarında görev alan Djiku, savunmadaki sert oyunu ve tecrübesiyle dikkat çekti.

Fenerbahçe’den 2 stoper transferi! Avrupa Ligi için duvar örülecek

SÖZLEŞMESİ 2026'DA BİTİYOR

Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 7.5 milyon Euro olan Alexander Djiku'nun, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde sona eriyor. Oyuncunun sözleşmesi devam etmesine rağmen yönetimin gelen teklifleri değerlendirmeye alması bekleniyor.

Fenerbahçe’den 2 stoper transferi! Avrupa Ligi için duvar örülecek

BECAO'YA TALİP ARANIYOR

Geldiği günden bu yana yaşadığı sakatlıklarla gündemde olan Becao'nun sezon sonunda takımdan ayrılması hususunda teklifler bekleniyor. Brezilyalı savunmacının kontratından çıkmak isteyen yönetim, önerilere karşı kolaylık sağlamaya kararlı.

Fenerbahçe’den 2 stoper transferi! Avrupa Ligi için duvar örülecek

SKRINIAR İÇİN TEMAS SÜRÜYOR

Fenerbahçe'de yönetim, takıma verdiği katkıyla adından söz ettiren Milan Skriniar'ı kadroda tutabilmenin hesaplarını yapıyor. Slovak yıldızın bonservisinin alınması için PSG ile görüşmeler devam ediyor.

Fenerbahçe’den 2 stoper transferi! Avrupa Ligi için duvar örülecek

KİRALIKLAR İÇİN KARAR VERİLECEK

Sarı lacivertli ekipte Skriniar haricinde kiralık olarak forma giyen futbolcular ile ilgili de karar verilecek. Filip Kostic ve Sofyan Amrabat'ın maliyetini göz önünde bulunduran yönetim, katkılarını da göz önünde bulundurarak anlaşma zemini sağlamak adına çalışacak veya transferden vazgeçecek

Fenerbahçe’den 2 stoper transferi! Avrupa Ligi için duvar örülecek

LIVAKOVIC'İN YENİ ADRESİ ADA OLABİLİR

10 milyon euro bedelle transfer edilmesine rağmen istikrar konusunda sıkıntı yaşayan Dominik Livakovic'in geleceği de merak konusu. Hırvat kaleci için İngiltere'den bazı takımlar devrede.

Fenerbahçe’den 2 stoper transferi! Avrupa Ligi için duvar örülecek

TRANSFERE HIZ VERİLDİ

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın 3 puan gerisinde şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da gelecek sezonun kadro planlaması için transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertli ekip, savunma hattını güçlendirmek adına önemli adımlar atmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe’den 2 stoper transferi! Avrupa Ligi için duvar örülecek

YÖNETİM HEDEF BÜYÜTTÜ

Transfer dönemlerinin en aktif kulüplerinden biri olan Fenerbahçe, yaz döneminde de oldukça hareketli bir süreç geçirmeyi planlıyor. Avrupa'da başarı elde edebilecek bir kadro kurmayı hedefleyen yönetim, birçok yıldız oyuncuyu takıma kazandırmak istiyor.

Fenerbahçe’den 2 stoper transferi! Avrupa Ligi için duvar örülecek

Ezeli rakibi Galatasaray ile kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veren sarı-lacivertliler, sezonun bitimine yaklaşırken gelecek sezonun temellerini atmak adına önemli bir süreçten geçiyor. Savunma hattına yapılacak takviyeler ise bu planlamanın ilk basamağını oluşturuyor.

Fenerbahçe’den 2 stoper transferi! Avrupa Ligi için duvar örülecek

BOSCAGLI ATAĞI

Devre arasında kadroya katılması gündeme gelen ancak PSV Eindhoven'ın olumsuz yanıtıyla transferi gerçekleşmeyen Olivier Boscagli konusunda flaş gelişmeler yaşandı. Fransız savunmacı, sezon sonunda sona erecek olan sözleşmesini yenilemeyeceğini kulübüne iletti. Bu kararı menajeri aracılığıyla bildiren Boscagli, yaz transfer döneminde serbest kalacak.

Fenerbahçe’den 2 stoper transferi! Avrupa Ligi için duvar örülecek

Piyasa değeri 23 milyon Euro olan solak stoperin ayrılık kararı birçok Avrupa kulübünü harekete geçirdi. Ocak ayında ilgilenen takımlardan biri olan Brighton, artık farklı isimlere yönelmiş durumda. Bu durum Fenerbahçe'nin elini güçlendirebilir. Ancak Almanya ve İtalya'dan bazı kulüplerin de oyuncu için devreye girmesi bekleniyor.

Fenerbahçe’den 2 stoper transferi! Avrupa Ligi için duvar örülecek

STOPER VE SOL BEK OYNAYABİLİYOR

2019 yılında Nice'ten PSV'ye 2 milyon Euro karşılığında transfer edilen Boscagli, Hollanda temsilcisinde istikrarlı bir performans sergiledi. Stoper mevkisinin yanı sıra sol bekte de görev yapabilen 27 yaşındaki oyuncu, bu sezon PSV formasıyla 39 resmi maçta süre aldı. Bu maçlarda 1 gol atarken, 5 asistlik katkı sağladı.

Fenerbahçe’den 2 stoper transferi! Avrupa Ligi için duvar örülecek

GENÇ HAMLESİ TAHA

Sarı-lacivertliler yalnızca tecrübeli isimlerle değil, genç ve potansiyelli futbolcularla da kadrosunu güçlendirmek istiyor. Bu doğrultuda savunma hattına takviye arayışında olan yönetim, Göztepe forması giyen Taha Altıkardeş'i gündemine aldı. 21 yaşındaki stoperin bu sezonki çıkışı dikkat çekiyor.

Fenerbahçe’den 2 stoper transferi! Avrupa Ligi için duvar örülecek

Göztepe'de 20 resmi maça çıkan genç futbolcu, 2 gol atarken 1 asist yaptı. Toplamda 1.199 dakika sahada kalan Taha, hem genç yaşı hem de fiziksel potansiyeliyle öne çıkıyor. 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun kontratında 1 yıllık opsiyon maddesi de yer alıyor. Taha Altıkardeş'in güncel piyasa değeri ise 2.5 milyon Euro seviyesinde.

Fenerbahçe’den 2 stoper transferi! Avrupa Ligi için duvar örülecek

OLIVIER BOSCAGLI KİMDİR?

Fransız stoper Olivier Boscagli, 18 Kasım 1997'de Monaco'da doğdu. 1,81 metre boyundaki sol ayaklı oyuncu, stoper ve sol bek mevkilerinde görev yapabiliyor. Futbol kariyerine FC Beausoleil'de başlayan Boscagli, 2011 yılında OGC Nice altyapısına katıldı. Profesyonel kariyerine 2015 yılında Nice'te adım atan oyuncu, 2019 yılında 2 milyon Euro bonservis bedeliyle PSV Eindhoven'a transfer oldu. Fransa U17, U18, U19, U20 ve U21 milli takımlarında toplam 39 kez forma giydi.

Fenerbahçe’den 2 stoper transferi! Avrupa Ligi için duvar örülecek

TAHA ALTIKARDEŞ KİMDİR?

22 Ağustos 2003'te Bursa'da doğan Taha Altıkardeş, 1,90 metre boyunda ve sağ ayaklı bir stoper olarak görev yapıyor. Futbola Bursa Ufukspor'da başlayan genç oyuncu, 2015 yılında Bursaspor altyapısına geçti. 2021 yılında Bursaspor ile profesyonel sözleşme imzalayan Altıkardeş, 2022'de Trabzonspor'a transfer oldu. 2023 yılında Göztepe'ye katılan oyuncu, burada kısa sürede takımın önemli isimlerinden biri haline geldi

Fenerbahçe’den 2 stoper transferi! Avrupa Ligi için duvar örülecek

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