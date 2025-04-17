Fenerbahçe’den 2 stoper transferi! Avrupa için duvar örülecek

YAŞLI KURTLARIN ŞANSI AZ Fenerbahçe'nin deneyimli isimlerinden Edin Dzeko ve Dusan Tadic ile de yeni sezonda devam edilmesi beklenmiyor. Mourinho'nun, yaş faktörü ve gelecek planlamaları doğrultusunda bu iki isimle sözleşme uzatmaya sıcak bakmadığı ifade ediliyor.

PERFORMANSLARI BELİRLEYİCİ OLACAK Teknik ekip ve yönetim, bazı isimler için karar vermek adına sezonun kalan bölümlerini bekleme kararı aldı. Bu isimler arasında kaleci Dominik Livakovic, orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat ve kanat oyuncusu Filip Kostic yer alıyor. Üç futbolcunun da ligdeki performansları doğrultusunda geleceğine dair karar verilecek.

BRANCO İLE PLANLAMA SÜRECİ Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, teknik direktör Mourinho ile sık sık görüşerek transfer ve kadro yapılanması hakkında detaylı istişarelerde bulunuyor. Şampiyonluk hedefine rağmen yeni sezon için köklü bir revizyon planlayan Fenerbahçe, bu süreçte Mourinho'nun istekleri doğrultusunda hareket ediyor.

DJIKU'YA TALİPLER VAR Teknik direktör Jose Mourinho'nun gelecek sezonki kadro planlamasında düşünmediği isimlerden biri olan Alexander Djiku için Avrupa'dan iki kulüp devreye girdi.