Fenerbahçe’den 2 stoper transferi! Avrupa için duvar örülecek

Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri çok sıcak bir şekilde sürüyor. Son dakika haberlerinin yakından takip edildiği Kanarya'da takıma kazandırılacak isimler merakla bekleniyor.
Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri çok sıcak bir şekilde sürüyor. Son dakika haberlerinin yakından takip edildiği Kanarya'da takıma kazandırılacak isimler merakla bekleniyor.
7 FUTBOLCU YOLCU
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hedefini sürdüren Fenerbahçe'de bir yandan da yeni sezon planlamaları hız kazandı. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho ile devam kararı alırken, Portekizli çalıştırıcının yeni sezonda kadroda köklü değişiklikler yapacağı öğrenildi.
MOURINHO KARARLI
Fenerbahçe'de yönetimle birlikte yeni sezonun yapı taşlarını belirlemeye başlayan Jose Mourinho'nun, birçok oyuncunun üzerine çizik attığı ifade edildi. Alınan bilgilere göre; Osayi Samuel, Allan Saint-Maximin, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Cenk Tosun, Serdar Aziz ve Burak Kapacak yeni sezonda kadroda düşünülmüyor. Özellikle Osayi ve Maximin gibi sezon içinde şans bulan isimlerin dahi gözden çıkarılması dikkat çekti.
YAŞLI KURTLARIN ŞANSI AZ
Fenerbahçe'nin deneyimli isimlerinden Edin Dzeko ve Dusan Tadic ile de yeni sezonda devam edilmesi beklenmiyor. Mourinho'nun, yaş faktörü ve gelecek planlamaları doğrultusunda bu iki isimle sözleşme uzatmaya sıcak bakmadığı ifade ediliyor.
PERFORMANSLARI BELİRLEYİCİ OLACAK
Teknik ekip ve yönetim, bazı isimler için karar vermek adına sezonun kalan bölümlerini bekleme kararı aldı. Bu isimler arasında kaleci Dominik Livakovic, orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat ve kanat oyuncusu Filip Kostic yer alıyor. Üç futbolcunun da ligdeki performansları doğrultusunda geleceğine dair karar verilecek.
BRANCO İLE PLANLAMA SÜRECİ
Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, teknik direktör Mourinho ile sık sık görüşerek transfer ve kadro yapılanması hakkında detaylı istişarelerde bulunuyor. Şampiyonluk hedefine rağmen yeni sezon için köklü bir revizyon planlayan Fenerbahçe, bu süreçte Mourinho'nun istekleri doğrultusunda hareket ediyor.
DJIKU'YA TALİPLER VAR
Teknik direktör Jose Mourinho'nun gelecek sezonki kadro planlamasında düşünmediği isimlerden biri olan Alexander Djiku için Avrupa'dan iki kulüp devreye girdi.
FRANSA VE İSPANYA'DAN İSTENİYOR
Fransız basınında yer alan haberlere göre; Ligue 1 ekiplerinden Rennes ve La Liga temsilcisi Mallorca, sezon sonunda Ganalı savunmacı için Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor. İki kulübün de Djiku'yu yakından takip ettiği ve transfer çalışmalarına sezon bitiminde başlayacağı öne sürüldü.
MOURINHO ÜSTÜNÜ ÇİZDİ
Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilen Jose Mourinho'nun, Djiku'yu yeni sezon planlamasında değerlendirmediği öğrenildi. Portekizli çalıştırıcının hazırladığı kadro revizyonunda yer almayan 29 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılması yüksek ihtimal olarak değerlendiriliyor.
35 MAÇTA OYNADI
Tecrübeli stoper, 2023-24 sezonunda sarı-lacivertli forma ile 35 resmi maça çıktı ve 1 gol kaydetti. Hem Süper Lig hem Avrupa maçlarında görev alan Djiku, savunmadaki sert oyunu ve tecrübesiyle dikkat çekti.
SÖZLEŞMESİ 2026'DA BİTİYOR
Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 7.5 milyon Euro olan Alexander Djiku'nun, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde sona eriyor. Oyuncunun sözleşmesi devam etmesine rağmen yönetimin gelen teklifleri değerlendirmeye alması bekleniyor.
BECAO'YA TALİP ARANIYOR
Geldiği günden bu yana yaşadığı sakatlıklarla gündemde olan Becao'nun sezon sonunda takımdan ayrılması hususunda teklifler bekleniyor. Brezilyalı savunmacının kontratından çıkmak isteyen yönetim, önerilere karşı kolaylık sağlamaya kararlı.
SKRINIAR İÇİN TEMAS SÜRÜYOR
Fenerbahçe'de yönetim, takıma verdiği katkıyla adından söz ettiren Milan Skriniar'ı kadroda tutabilmenin hesaplarını yapıyor. Slovak yıldızın bonservisinin alınması için PSG ile görüşmeler devam ediyor.
KİRALIKLAR İÇİN KARAR VERİLECEK
Sarı lacivertli ekipte Skriniar haricinde kiralık olarak forma giyen futbolcular ile ilgili de karar verilecek. Filip Kostic ve Sofyan Amrabat'ın maliyetini göz önünde bulunduran yönetim, katkılarını da göz önünde bulundurarak anlaşma zemini sağlamak adına çalışacak veya transferden vazgeçecek
LIVAKOVIC'İN YENİ ADRESİ ADA OLABİLİR
10 milyon euro bedelle transfer edilmesine rağmen istikrar konusunda sıkıntı yaşayan Dominik Livakovic'in geleceği de merak konusu. Hırvat kaleci için İngiltere'den bazı takımlar devrede.
TRANSFERE HIZ VERİLDİ
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın 3 puan gerisinde şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da gelecek sezonun kadro planlaması için transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertli ekip, savunma hattını güçlendirmek adına önemli adımlar atmaya hazırlanıyor.
YÖNETİM HEDEF BÜYÜTTÜ
Transfer dönemlerinin en aktif kulüplerinden biri olan Fenerbahçe, yaz döneminde de oldukça hareketli bir süreç geçirmeyi planlıyor. Avrupa'da başarı elde edebilecek bir kadro kurmayı hedefleyen yönetim, birçok yıldız oyuncuyu takıma kazandırmak istiyor.
Ezeli rakibi Galatasaray ile kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veren sarı-lacivertliler, sezonun bitimine yaklaşırken gelecek sezonun temellerini atmak adına önemli bir süreçten geçiyor. Savunma hattına yapılacak takviyeler ise bu planlamanın ilk basamağını oluşturuyor.
BOSCAGLI ATAĞI
Devre arasında kadroya katılması gündeme gelen ancak PSV Eindhoven'ın olumsuz yanıtıyla transferi gerçekleşmeyen Olivier Boscagli konusunda flaş gelişmeler yaşandı. Fransız savunmacı, sezon sonunda sona erecek olan sözleşmesini yenilemeyeceğini kulübüne iletti. Bu kararı menajeri aracılığıyla bildiren Boscagli, yaz transfer döneminde serbest kalacak.
Piyasa değeri 23 milyon Euro olan solak stoperin ayrılık kararı birçok Avrupa kulübünü harekete geçirdi. Ocak ayında ilgilenen takımlardan biri olan Brighton, artık farklı isimlere yönelmiş durumda. Bu durum Fenerbahçe'nin elini güçlendirebilir. Ancak Almanya ve İtalya'dan bazı kulüplerin de oyuncu için devreye girmesi bekleniyor.
STOPER VE SOL BEK OYNAYABİLİYOR
2019 yılında Nice'ten PSV'ye 2 milyon Euro karşılığında transfer edilen Boscagli, Hollanda temsilcisinde istikrarlı bir performans sergiledi. Stoper mevkisinin yanı sıra sol bekte de görev yapabilen 27 yaşındaki oyuncu, bu sezon PSV formasıyla 39 resmi maçta süre aldı. Bu maçlarda 1 gol atarken, 5 asistlik katkı sağladı.
GENÇ HAMLESİ TAHA
Sarı-lacivertliler yalnızca tecrübeli isimlerle değil, genç ve potansiyelli futbolcularla da kadrosunu güçlendirmek istiyor. Bu doğrultuda savunma hattına takviye arayışında olan yönetim, Göztepe forması giyen Taha Altıkardeş'i gündemine aldı. 21 yaşındaki stoperin bu sezonki çıkışı dikkat çekiyor.
Göztepe'de 20 resmi maça çıkan genç futbolcu, 2 gol atarken 1 asist yaptı. Toplamda 1.199 dakika sahada kalan Taha, hem genç yaşı hem de fiziksel potansiyeliyle öne çıkıyor. 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun kontratında 1 yıllık opsiyon maddesi de yer alıyor. Taha Altıkardeş'in güncel piyasa değeri ise 2.5 milyon Euro seviyesinde.
OLIVIER BOSCAGLI KİMDİR?
Fransız stoper Olivier Boscagli, 18 Kasım 1997'de Monaco'da doğdu. 1,81 metre boyundaki sol ayaklı oyuncu, stoper ve sol bek mevkilerinde görev yapabiliyor. Futbol kariyerine FC Beausoleil'de başlayan Boscagli, 2011 yılında OGC Nice altyapısına katıldı. Profesyonel kariyerine 2015 yılında Nice'te adım atan oyuncu, 2019 yılında 2 milyon Euro bonservis bedeliyle PSV Eindhoven'a transfer oldu. Fransa U17, U18, U19, U20 ve U21 milli takımlarında toplam 39 kez forma giydi.
TAHA ALTIKARDEŞ KİMDİR?
22 Ağustos 2003'te Bursa'da doğan Taha Altıkardeş, 1,90 metre boyunda ve sağ ayaklı bir stoper olarak görev yapıyor. Futbola Bursa Ufukspor'da başlayan genç oyuncu, 2015 yılında Bursaspor altyapısına geçti. 2021 yılında Bursaspor ile profesyonel sözleşme imzalayan Altıkardeş, 2022'de Trabzonspor'a transfer oldu. 2023 yılında Göztepe'ye katılan oyuncu, burada kısa sürede takımın önemli isimlerinden biri haline geldi