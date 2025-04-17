CHP’li belediyelerde skandallar silsilesi! İzmir’de Kemalpaşa Belediyesi’ne Gülşen konseri soruşturması: 1’i başkan yardımcısı 5 kişi gözaltına alındı

CHP'li belediyelerde dönen rüşvet çarkı bir bir deşifre oluyor. 560 milyon TL'lik yolsuzluk soruşturması kapsamında eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindekiler tutuklanırken bir soruşturma da Kemalpaşa Belediyesi'ne yapıldı.
CHP'li belediyelerde dönen rüşvet çarkı bir bir deşifre oluyor. 560 milyon TL'lik yolsuzluk soruşturması kapsamında eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindekiler tutuklanırken bir soruşturma da Kemalpaşa Belediyesi'ne yapıldı.
KAMU HARCAMALARINDA USULSÜZLÜK İHBARI
Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, Kemalpaşa Belediyesinin geçen yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için organize ettiği ancak Ankara'daki terör saldırısı nedeniyle iptal edilen Gülşen konseriyle ilgili kamu harcamalarında usulsüzlük yapıldığı ihbarı üzerine soruşturma yürüttü.
5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında, iştirak halinde hileli davranışlarla kamu kurumunu zarara uğratarak haksız menfaat temin ettikleri suçlamasıyla yakalama kararı verildi.
Polis ekipleri Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı A.B, belediyenin bu konudaki idari soruşturması kapsamında daha önce açığa alınan eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü H.B, belediye personelleri S.K. ve B.B. ile organizasyon şirketi yetkilisi S.P'yi gözaltına aldı.