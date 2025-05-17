Cimbom Trabzon’u yenerek Türkiye Kupası’nı kaldırdı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u mağlup ederek mutlu sona ulaşan Galatasaray bu başarıyı ligde de tekrarlamak için günleri sayıyor. Sarı-Kırmızılı yönetim de şampiyonluk kutlamaları için çalışmalarını sürdürüyor.



Yönetimin yarın oynanacak Kayserispor maçında şampiyonluğun ilan edilmesi halinde ligde bir sonraki hafta oynayacakları Göztepe maçını TFF ile konuşarak cumartesiye aldırmak istediği öğrenildi. Sarı-Kırmızılı kurmaylar, 25 Mayıs pazar günü ise taraftarıyla birlikte Yenikapı'da hem 25. şampiyonluğu hem de 5. yıldızın coşkusunu yaşamak istiyor. Sarı-Kırmızılı takımın şampiyonluğunu ilan etmesi halinde TFF'nin bu talebi kabul edeceği de gelen haberler arasında.

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