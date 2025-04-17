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Başkan Erdoğan'dan Silvan Tüneli'ndeki Kazı Başlangıç Töreni'nde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldığı Silvan Tüneli'ndeki Kazı Başlangıç Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Giriş Tarihi :17 Nisan 2025 , 14:04 Güncelleme Tarihi :17 Nisan 2025 , 14:19
Başkan Erdoğan’dan Silvan Tüneli’ndeki Kazı Başlangıç Töreni’nde önemli açıklamalar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldığı Silvan Tüneli'ndeki Kazı Başlangıç Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Petrol ve karbon yakıtlar için edilen kavgaların önümüzdeki dönemde su alanında yapılacağı görülüyor. Çünkü su, yüzyılın en stratejik ve değerli kaynağıdır.

Su kaynaklarımızı tükenme sınırına gelmeden korumak, verimli kullanmak ve doğru yönetmek ülkemiz için bir tercih değil, milli güvenlik meselesidir.

Türkiye su zengini bir ülke değil, su stresi çeken bir ülkeyiz. Tedbirleri almaz, hareke geçmezsek çok daha büyük sıkıntılarla karşılaşabiliriz.

GAP 1.6 milyon kişiye istihdam sağlayacak. GAP kapsamındaki projelerin hayata geçmesiyle birlikte Türk ekonomisi şaha kalkacak. Sulama alanında yıllık 150 milyar lira, enerjide yıllık 77 milyar lira, içme suyu alanında yıllık 18 milyar lira kazanç sağlayacağız.

Bu proje ülkemizin en büyük sulama projesidir.

Tek başına bu proje bile ana muhalefet partisi ile aramızdaki vizyon farkını göstermektedir.

Bir tarafta ülkesine aşkla hizmet etmeye adanmış bir kadro var. Diğer tarafta ülkesini yabancı medya kuruluşlarına şikayet eden bir faaliyet var.

Ana muhalefet kendilerinin sebep olduğu sahte gündemlerle oyalanırken, biz ülkemizi büyütmeyi sürdüreceğiz.

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