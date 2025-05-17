Aslan imza şov yapacak!

Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. İç transfer de şu ana kadar Kaan Ayhan ve Torreira ile kontrat yenileyen Sarı-Kırmızılı yönetimin bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün ile anlaşma sağladığı ve önümüzdeki hafta 3 isimle de sözleşme imzalayacağı öğrenildi. 3 futbolcu bu sezon ligde Galatasaray'a 21 gol, 16 asistlik katkı sağladı.



KAYSERİ STARTI VERİLDİ

Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün başladı. Üç grup halinde 8'e 2 pas çalışması yapan Cimbom'un idmanı, topa sahip olma çalışmasının ardından yapılan çift kale maçla sona erdi.

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