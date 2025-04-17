Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldığı Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Mezuniyet ve Bröve Takma Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'nın açıklamalarından satır başları:

Tüm şehitlerimizi minnetle yad ediyorum.

Komando uzman erbaşlarımızı tebrik ediyorum.



Bröveleriniz iftihar nişanlarınızdır.



Hayatınız pahasına millete hizmet edeceksiniz.



Türkiye Cumhuriyeti sıradan bir devlet değildir.



Bölgemizde yeni krizlerin ortaya çıkmasını asla arzu etmiyoruz.



Ülkemizin etrafında artık merkezinde barışın hakim olduğu yeni bir iklim olmalı.



Gazze'de zulüm ve katliam son bulsun. Suriye huzura kavuşsun. Rusya - Ukrayna savaşı sona ersin istiyoruz.



Terörü kaynağında kurutma noktasındayız.



"TERÖRSÜZ TÜRKİYE İLE YENİ BİR SAYFA AÇILACAK"



40 yıldır kanımızı emen kardeşi kardeşe kırdıran terör belasından tamamen kurtulursak önümüzde yeni bir sayfa açılacak.

