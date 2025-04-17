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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert tepki: Kaos kampanyasının öncüsü

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Cumhurbaşkanımıza, Meclis Başkanımıza, Bakanlarımıza ve farklı toplumsal kesimlere dönük kullandığı dilin siyasi muhalefet dili olarak adlandırılması mümkün değildir. Bu dil siyasi ortamı zehirleyen, sosyal hayatımızda fay hatları tetiklemeye çalışan bir zihniyetin ürünüdür" dedi.

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Giriş Tarihi :17 Nisan 2025 , 16:12 Güncelleme Tarihi :17 Nisan 2025 , 16:31
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e sert tepki: Kaos kampanyasının öncüsü

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanımıza, Meclis Başkanımıza, Bakanlarımıza ve farklı toplumsal kesimlere dönük kullandığı dilin siyasi muhalefet dili olarak adlandırılması mümkün değildir. Bu dil siyasi ortamı zehirleyen, sosyal hayatımızda fay hatları tetiklemeye çalışan bir zihniyetin ürünüdür" dedi.

Çelik'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanımıza, Meclis Başkanımıza, Bakanlarımıza ve farklı toplumsal kesimlere dönük kullandığı dilin siyasi muhalefet dili olarak adlandırılması mümkün değildir.

Bu dil siyasi ortamı zehirleyen, sosyal hayatımızda fay hatları tetiklemeye çalışan bir zihniyetin ürünüdür.

Ömer Çelik'in X paylaşımı Ömer Çelik'in X paylaşımı

Seçilmiş Cumhurbaşkanlığı makamına cunta diyen, Meclis Başkanlığına savaş açmaktan bahseden, Hükümetimizin siyasi meşruiyetini hedef alan ve toplumsal kesimler arasında duvar örmeye çalışan bu zihniyetin asıl kavgası demokrasiyledir.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal hayatta vatandaşlarımızı karşı karşıya getirmeye ve siyasi alanı çatışmaya dönüştürmeye çalışan bir kaos kampanyasına öncülük ediyor. Bu kampanya, Cumhuriyet tarihimiz boyunca demokrasimize zarar veren siyasi projelerin bir benzeridir.

Bu kampanya ve projelerin hepsinin milli iradeyi hedef aldığını çok iyi biliyoruz. Millet iradesini ve siyasi meşruiyeti hedef alan bu kampanyalarla en kararlı şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz.

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