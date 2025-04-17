Dijital Telif Yasası haziran ayında çıkacak!

Dijital Telif Yasası için bekleyiş sürüyor. Yayıncılar, arama motorları, video ve sosyal medya platformlarının dünyadaki örneklerde olduğu gibi Türkiye'de de telif ödemesi yapmasını istiyor. DİJİTAL TELİF YASASINDA SON AŞAMAYA GELİNDİ TBMM Dijital Mecralar Komisyonu 'nda başlayan süreç artık son aşamaya geldi. Telif Hakları Genel Müdürlüğü, yayıncıların sorununu çözecek çalışmayı ufak detaylar dışında tamamladı. Kamu kurumlarının ortak bir toplantı gerçekleştireceği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, TBMM tatile girmeden Dijital Telif Yasası çıkacak. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman , haziran ayında Dijital Telif Yasası'nın çıkmasının planlandığını söyledi.

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TASLAK TAMAMLANDI

Dijital yayıncıların arama motorları, video ve sosyal medya platformlarından haklarını almak için başlattıkları mücadele son aşamaya geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Telif Hakları Genel Müdürlüğü, bu platformların yayıncılara telif ödemesi yapması için Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'ndaki eksikliği gidermek için bir süredir çalışmalar yürütüyordu. Taslak çalışma tamamlandı. Kamu kurumlarının konuya ilişkin bir toplantı gerçekleştirmesi bekleniyor. Toplantının kısa sürede yapılacağı belirtiliyor.

YAYINCILARA MÜJDE: DİJİTAL TELİF HAZİRAN AYINDA YASALAŞACAK

Dijital Mecralar Komisyonu yetkilileri de telif sorununun bir an önce çözülmesi gerektiğini vurguluyor. Hürriyet'te yer alan habere göre, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Dijital Telif sorunu en geç haziran ayında çözüme kavuşacak." dedi. Böylelikle Meclis tatile girmeden yayıncıların sorunu çözüme kavuşmuş olacak.