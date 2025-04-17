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Dijital Telif Yasası haziran ayında çıkacak!

Dijital Telif Yasası'nda kritik tarih belli oldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, yasanın haziran ayında çıkacağını söyledi. Telif yasası ile emek hırsızlığı yapan, izinsiz haber kopyalayıp trafik sağlayarak reklam pastasından pay alan kurum ve kuruluşlar yaptırımlarla karşılaşacağından, dijital yayıncılıkta büyük bir sorun ortadan kaldırılmış olacak.

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Giriş Tarihi :17 Nisan 2025 , 15:00 Güncelleme Tarihi :17 Nisan 2025 , 15:31
Dijital Telif Yasası haziran ayında çıkacak!

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Dijital Telif Yasası için bekleyiş sürüyor. Yayıncılar, arama motorları, video ve sosyal medya platformlarının dünyadaki örneklerde olduğu gibi Türkiye'de de telif ödemesi yapmasını istiyor.

DİJİTAL TELİF YASASINDA SON AŞAMAYA GELİNDİ
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda başlayan süreç artık son aşamaya geldi. Telif Hakları Genel Müdürlüğü, yayıncıların sorununu çözecek çalışmayı ufak detaylar dışında tamamladı. Kamu kurumlarının ortak bir toplantı gerçekleştireceği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, TBMM tatile girmeden Dijital Telif Yasası çıkacak. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, haziran ayında Dijital Telif Yasası'nın çıkmasının planlandığını söyledi.

Google (AA)Google (AA)

TASLAK TAMAMLANDI
Dijital yayıncıların arama motorları, video ve sosyal medya platformlarından haklarını almak için başlattıkları mücadele son aşamaya geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Telif Hakları Genel Müdürlüğü, bu platformların yayıncılara telif ödemesi yapması için Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'ndaki eksikliği gidermek için bir süredir çalışmalar yürütüyordu. Taslak çalışma tamamlandı. Kamu kurumlarının konuya ilişkin bir toplantı gerçekleştirmesi bekleniyor. Toplantının kısa sürede yapılacağı belirtiliyor.

YAYINCILARA MÜJDE: DİJİTAL TELİF HAZİRAN AYINDA YASALAŞACAK
Dijital Mecralar Komisyonu yetkilileri de telif sorununun bir an önce çözülmesi gerektiğini vurguluyor. Hürriyet'te yer alan habere göre, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Dijital Telif sorunu en geç haziran ayında çözüme kavuşacak." dedi. Böylelikle Meclis tatile girmeden yayıncıların sorunu çözüme kavuşmuş olacak.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman (AA)TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman (AA)

SÜREÇ NASIL GELİŞTİ?
Başta Google olmak üzere, video ve sosyal medya platformları, dijital ve televizyondaki reklam pastasından gün geçtikçe daha fazla pay almaya başladı. Dolayısıyla reklam veren mecralar bu platformlara yöneldi.

Google ve diğer uluslararası mecraların, yayıncılara reklam karşılığındaki verdikleri pay gün geçtikçe erimekte ayrıca bu mecraların yayıncılar üzerinden ne kadar para kazandıkları bilinmiyor. Bu sorun ülkemizde sektörün gün geçtikçe kan kaybetmesine neden oldu.

Bilgisayar (AA)Bilgisayar (AA)

YAYINCILARIN GELİRLERİ AZALDI
Amerika odaklı bu mecralar algoritma ile ilgili de bilgi vermemekle birlikte sık sık yayıncıları arama sonuçlarında göstermeyerek, trafik akışını keserek gelir konusunda ciddi zarara soktu.

Trafik ve izlenmenin maddi kaynağa dönmemesi ile oluşan gelir pastasındaki daralma nedeniyle diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de yasanın çıkarılmasını kaçınılmaz hale getirdi.

Yaşanan bu gelişmeler sonrası sektörün önde gelen yayıncıları ve TBMM bünyesindeki Dijital Mecralar Komisyonu'nun çalışmalarıyla başta Google olmak üzere birçok uluslararası şirket Meclis'te dinlendi, görüşleri alındı. Sonuç olarak Dijital Telif Yasası'nda son aşamaya gelindi.

Google (AA)Google (AA)

EMEK HIRSIZLIĞINA SON
Telif yasası ile emek hırsızlığı yapan, izinsiz haber kopyalayıp trafik sağlayan kurum ve kuruluşlar da yaptırımlarla karşılaşacağından, dijital yayıncılıkta büyük bir sorun ortadan kaldırılmış olacak.

Dijital telif için Googledan yeşil ışık: Herkesle masaya oturmaya hazırız | Dijital Mecralar Komisyonu toplandıDijital telif için Googledan yeşil ışık: Herkesle masaya oturmaya hazırız | Dijital Mecralar Komisyonu toplandı

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