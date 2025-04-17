Öğretmenden başörtüsü takan öğrenciye mobbing veliye darp

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Kazım Orbay İlkokulu'nda meydana geldi.
Elif Özdemir Söyler isimli veli, 4. sınıf öğrencisi kızı E.A. Söyler'in başörtüsü takmasından dolayı sınıf öğretmeni S.Y. tarafından ayrımcı tutumlara maruz kaldığını öne sürdü. Veli, öğretmen hakkında birçok kez CİMER'e şikayet dilekçesi gönderdi.
Veli Elif Özdemir Söyler (İHA)
"KADIN GİBİ GÖRÜNÜYORSUNUZ" SÖZLERİ İDDİAYA GİRDİ
Elif Özdemir Söyler, 28 Ekim 2024 tarihli şikayet dilekçesinde, "Kızım okulda öğrenim süresi içinde kapanmaya karar verdi. Okula başörtülü gittiğinde öğretmeni S.Y., 'Böyle kafanıza göre kapanamazsınız! Burası Kur'an kursu değil! Şuna bak kadın gibi görünüyorsunuz!' şeklinde ifadeler kullandı. Diğer öğrenciler de bu sözlerden etkilenerek, başörtülü arkadaşlarına 'kadın gibisin', 'Suriyeli', 'Afganlı' gibi söylemlerle alay etmeye başladı" iddiasında bulundu.
Başörtüsü yaktığı için mobbinge uğrayan öğrenci (İHA)
DARP İDDİALARIYLA KARAKOLLUK OLDULAR
Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan idari soruşturma devam ederken, 15 Nisan 2025'te veli ve öğretmen okulda karşı karşıya geldi. Yaşanan gerginliğin ardından iki taraf da birbirlerinden 'darp' suçlamasıyla şikayetçi oldu.