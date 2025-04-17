Öğretmenden başörtüsü takan öğrenciye mobbing veliye darp

Veli Elif Özdemir Söyler (İHA)



Veli Elif Özdemir Söyler, karakolda verdiği ifadede öğretmenin kendisini iteklediğini ve çıkan arbedede yüzünde çizik ve kızarıklık oluştuğunu belirtirken, "Ben ona vurmadım, o da bana vurmadı. Tehdit veya hakaret de olmadı" diye konuştu.

Kazım Orbay İlkokulu (İHA) ÖĞRENCİDEN AYRIMCILIK İDDİASI

Öğrenci E.A. Söyler de ifadesinde öğretmeninin kendilerine, "Burası imam hatip mi? Kapanamazsınız" dediğini belirterek, "Sınıfta parmak kaldırdım ama bana söz hakkı vermedi. Sonra başka arkadaşım parmak kaldırınca ona verdi. Bu ayrımın başörtümden dolayı olduğunu düşünüyorum" dedi.

CİMER'e şikayet (İHA)





Öğrenci ayrıca, CİMER'e yapılan şikayet sonrası gelen müfettişler ile ilgili olarak öğretmenin kapalı öğrencilerle baskı kurmaya çalıştığını iddia etti.

Mağdur öğrencinin ifadesi (İHA)



SENDİKALARDAN EYLEM, VELİDEN TEPKİ

Olay sonrası bazı sendikalar okul önünde 'öğretmene darp' iddiasıyla eylem düzenlerken, veli Elif Özdemir Söyler de açıklamada bulundu. Söyler, "Bu başörtüsü düşmanlığı hala ülkemizde yaşanıyor. Biz müslüman bir ülke olarak bu hakaretlere maruz kalmak istemiyoruz. Herkes inancını özgürce yaşayabilmeli. Öğretmenin ceza almasını ve eğitimine bu şekilde devam etmemesini istiyorum" ifadelerini kullandı.



İl Milli Eğitim Müdürlüğü, başörtüsü konusundaki şikayet üzerine başlatılan idari soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.



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