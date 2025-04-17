SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Öğretmenden başörtüsü takan öğrenciye mobbing veliye darp

Samsun'da bir veli, kızının başörtüsü taktığı gerekçesiyle sınıf öğretmeni tarafından ‘mobbing' ve ‘ayrımcılığa' maruz kaldığını iddia ederek, CİMER'e şikayette bulundu. Olay sonrası öğretmen ve veli arasında okulda yaşanan tartışma darp iddialarıyla karakola taşındı.

Giriş Tarihi :17 Nisan 2025 , 19:08 Güncelleme Tarihi :17 Nisan 2025 , 19:14
Öğretmenden başörtüsü takan öğrenciye mobbing veliye darp

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Kazım Orbay İlkokulu'nda meydana geldi.

Başörtüsü takan öğrenciye mobbing!

Elif Özdemir Söyler isimli veli, 4. sınıf öğrencisi kızı E.A. Söyler'in başörtüsü takmasından dolayı sınıf öğretmeni S.Y. tarafından ayrımcı tutumlara maruz kaldığını öne sürdü. Veli, öğretmen hakkında birçok kez CİMER'e şikayet dilekçesi gönderdi.

Veli Elif Özdemir Söyler (İHA)Veli Elif Özdemir Söyler (İHA)

"KADIN GİBİ GÖRÜNÜYORSUNUZ" SÖZLERİ İDDİAYA GİRDİ
Elif Özdemir Söyler, 28 Ekim 2024 tarihli şikayet dilekçesinde, "Kızım okulda öğrenim süresi içinde kapanmaya karar verdi. Okula başörtülü gittiğinde öğretmeni S.Y., 'Böyle kafanıza göre kapanamazsınız! Burası Kur'an kursu değil! Şuna bak kadın gibi görünüyorsunuz!' şeklinde ifadeler kullandı. Diğer öğrenciler de bu sözlerden etkilenerek, başörtülü arkadaşlarına 'kadın gibisin', 'Suriyeli', 'Afganlı' gibi söylemlerle alay etmeye başladı" iddiasında bulundu.

Başörtüsü yaktığı için mobbinge uğrayan öğrenci (İHA)Başörtüsü yaktığı için mobbinge uğrayan öğrenci (İHA)

DARP İDDİALARIYLA KARAKOLLUK OLDULAR
Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan idari soruşturma devam ederken, 15 Nisan 2025'te veli ve öğretmen okulda karşı karşıya geldi. Yaşanan gerginliğin ardından iki taraf da birbirlerinden 'darp' suçlamasıyla şikayetçi oldu.

Veli Elif Özdemir Söyler (İHA)Veli Elif Özdemir Söyler (İHA)

Veli Elif Özdemir Söyler, karakolda verdiği ifadede öğretmenin kendisini iteklediğini ve çıkan arbedede yüzünde çizik ve kızarıklık oluştuğunu belirtirken, "Ben ona vurmadım, o da bana vurmadı. Tehdit veya hakaret de olmadı" diye konuştu.

Kazım Orbay İlkokulu (İHA) Kazım Orbay İlkokulu (İHA)

ÖĞRENCİDEN AYRIMCILIK İDDİASI
Öğrenci E.A. Söyler de ifadesinde öğretmeninin kendilerine, "Burası imam hatip mi? Kapanamazsınız" dediğini belirterek, "Sınıfta parmak kaldırdım ama bana söz hakkı vermedi. Sonra başka arkadaşım parmak kaldırınca ona verdi. Bu ayrımın başörtümden dolayı olduğunu düşünüyorum" dedi.

CİMER'e şikayet (İHA)CİMER'e şikayet (İHA)


Öğrenci ayrıca, CİMER'e yapılan şikayet sonrası gelen müfettişler ile ilgili olarak öğretmenin kapalı öğrencilerle baskı kurmaya çalıştığını iddia etti.

Mağdur öğrencinin ifadesi (İHA)Mağdur öğrencinin ifadesi (İHA)

SENDİKALARDAN EYLEM, VELİDEN TEPKİ
Olay sonrası bazı sendikalar okul önünde 'öğretmene darp' iddiasıyla eylem düzenlerken, veli Elif Özdemir Söyler de açıklamada bulundu. Söyler, "Bu başörtüsü düşmanlığı hala ülkemizde yaşanıyor. Biz müslüman bir ülke olarak bu hakaretlere maruz kalmak istemiyoruz. Herkes inancını özgürce yaşayabilmeli. Öğretmenin ceza almasını ve eğitimine bu şekilde devam etmemesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, başörtüsü konusundaki şikayet üzerine başlatılan idari soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’nin her iki kurultayına ve İstanbul Kongresine mutlak butlan dendi! TAKVİM duruşma tutanağına ulaştı: Mahkeme YSK’dan belge istedi
Başkan Erdoğan’dan Silvan Tüneli’ndeki Kazı Başlangıç Töreni’nde önemli açıklamalar: Coğrafyanın kaderini değiştirecek
Eski bina yeni savaş! İşte Ekrem İmamoğlu için tutulan o ofis
Dijital Telif Yasası haziran ayında çıkacak!
FETÖ’ye FAZ çalışması! Haşhaşi Cevheri Güven’e Alman tasması... Koluna cihaz taktılar, adım adım izliyorlar
Fenerbahçe’den stopere 2 transfer! Avrupa için duvar örülecek
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e sert tepki: Kaos kampanyasının öncüsü
Merkez Bankası faiz yükseltti! İşte piyasaların tepkisi
Sırrı Süreyya Önder’in AORT damarı yırtıldı! Saatler süren ağır ameliyat... Son durumu ne? Peş peşe açıklamalar
Çekyat altında 2 milyon dolar! CHP’nin şaibeli kurultayı için itiraf üstüne itiraf!
Başkan Erdoğan’dan Komando Mezuniyet ve Bröve Töreni’nde önemli açıklamalar: Terörsüz Türkiye ile yeni bir sayfa açılacak
Okan Buruk’tan forvet kararı! Bodrum FK maçının 11’ini belirledi
İstanbul Havalimanı’na 3’lü pist! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıkladı: En üst lige yükseldik
CHP’ye kayyum atanacak iddiasına soruşturma! Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
MHP lideri Devlet Bahçeli’den CHP’ye tepki: Vicdan yokluğudur | Kayyum çıkışı | Sırrı Süreyya Önder mesajı
Suç örgütü karargahı: Florya! Rüşvet ağının merkezinde Fatih Keleş var! Ofisinden balya balya para çıktı
Şam-Abu Dabi arasında 4 sefer! Diktatör Esad için servet operasyonu: Kilit isim Yaşar İbrahim
Müge Anlı gözyaşları içinde duyurdu: 7 yaşındaki Cumali Timi’den acı haber
Af çıkacak mı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan 10. Yargı Paketi mesajı
Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın’ın 7 yıllık eski eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Meğer Bizimkiler’in yıldızıyla...