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"CHP'ye kayyum atanacak" iddiasına soruşturma! Rasim Ozan Kütahyalı hakkında karar verildi: Savcılık ifadesi ortaya çıktı

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın, "CHP'ye geçici kayyum atanacak. Yarın Ankara, çok uzun bir güne hazırlanıyor." sözleri üzerine "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlatıldı. Hakkında soruşturma başlatılan Kütahyalı Bolu'da gözaltına alındı. Rasim Ozan Kütahyalı, Bolu Adliyesi'nde SEGBİS bağlantısı ile verdiği ifadenin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aynı zamanda Rasim Ozan Kütahyalı'nın savcılık ifadesi ortaya çıktı.

Giriş Tarihi :16 Nisan 2025 , 21:59 Güncelleme Tarihi :18 Nisan 2025 , 01:30
CHP’ye kayyum atanacak iddiasına soruşturma! Rasim Ozan Kütahyalı hakkında karar verildi: Savcılık ifadesi ortaya çıktı

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Rasim Ozan Kütahyalı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında Bolu'da gözaltına alındı.

Başsavcılıkça, "CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptal edileceği ve partiye geçici kayyum atanacağı" iddiasında bulunan Kütahyalı için gözaltı kararı verdi.

Rasim Ozan Kütahyalı Adliye'de!

BOLU'DA GÖZALTINA ALINDI
İstanbul'da görevli polis ekiplerince "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiasıyla Bolu'da gözaltına alınan Kütahyalı'nın ifadesinin, Bolu Adliyesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca alınacağı öğrenildi.

Kütahyalı soruşturma kapsamında Bolu'da gözaltına alındı. (DHA)Kütahyalı soruşturma kapsamında Bolu'da gözaltına alındı. (DHA)

Kütahyalı'nın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan istinabe gereğince gözaltına alındığı kaydedildi.

KARAR VERİLDİ

Rasim Ozan Kütahyalı, Bolu Adliyesi'nde SEGBİS bağlantısı ile verdiği ifadenin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

RASİM OZAN KÜTAHYALI, ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI. (İHA)RASİM OZAN KÜTAHYALI, ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI. (İHA)

SAVCILIK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Kütahyalı'nın, Bolu Adliyesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan ifadesine ulaşıldı.

Kütahyalı ifadesinde, "CHP'ye kayyum atanacağı ve bunun için Ankara'daki güvenlik güçlerinin izinlerinin iptal olduğu" yönündeki paylaşımı için, "Bu şekilde bir paylaşımımdan dolayı istemeden de olsa kamuoyunda bahse konu algının oluşmasına sebebiyet verdiğim için çok üzgün ve pişmanım. Ben bu paylaşımı yapmadan birkaç gün önce birçok gazeteci arkadaşımın dillendirdiği ve CHP'ye kayyum atanabileceği iddialarına ilişkin duyumların fazlasıyla artması sebebiyle mensubu olduğum gazetecilik mesleğinin oluşturduğu şehvet ve heyecan ile suça konu paylaşımı yaptım." dedi.

Söz konusu paylaşımı yaparken bir kamu görevlisi veya kamu güvenliğinde görevli herhangi bir kişiden bilgi almadığını dile getiren Kütahyalı, paylaşımı tamamen kendi gözlemi ve CHP içerisinde yer alan bazı haber kaynaklarından edindiği izlenim sonucu yaptığını belirtti.

RASİM OZAN KÜTAHYALI, ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI. (İHA)RASİM OZAN KÜTAHYALI, ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI. (İHA)

"DÜŞÜNÜLMEDEN HAREKET EDİLMİŞTİR"
Kütahyalı, "İstanbul'dan Ankara'ya gerçekleşen polis sevkiyatlarının Ankara'daki Keçiören ve Etimesgut Belediyelerine yapılacak operasyonun habercisi olduğu yönündeki paylaşımı hakkında, şunları kaydetti: "Gazetecilik mesleğinden kaynaklı olarak 'ilk haber veren kişi olabilme başarısı' ve heyecanı sebebiyle düşünülmeden hareket edilmiştir. Gazetecilik mesleğim gereği şu an ismini söyleyemeyeceğim CHP'den eski bir yetkili ile yapmış olduğum telefon görüşmesinde yanında emekli bir güvenlik bürokratı bulunuyor halde idi. Bu konuşma sırasında Etimesgut ve Keçiören belediyelerine yönelik rüşvet ve yolsuzluk iddiaları bakımından soruşturma yapılabileceği yönünde net ifadeleri oldu. Ben buna rağmen yapmış olduğum paylaşımda elde ettiğim bilgi kesin ve güvenilir olduğu halde yargısal bir faaliyete ilişkin olması nedeniyle kesin kanaat bildirmeksizin 'galiba Keçiören ve Etimesgut'a yarın operasyon geliyor' şeklinde ihtiyatlı bir dil kullanarak bu paylaşımı yaptım."

Yaptığı paylaşım sonrası düzeltme niteliğinde ek paylaşımlar yaptığını savunan Kütahyalı, şunları söyledi:
"Hatta tüm bunlara ilaveten Sayın Adalet Bakanı'nın benim yapmış olduğum paylaşımları baz alarak yapmış olduğu ve aleyhime kanaat içeren açıklamasını alıntılayarak 'Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tamamen haklıdır. Benim tahminlerim tamamen yanlıştır. Yılmaz Tunç ne dese haklıdır.' şeklinde ifadeler ile pişmanlığımı ayrıca dile getirdim. Gazetecilik mesleğim gereği bu ikinci yapmış olduğum paylaşıma ilişkin ilgili eski CHP yetkilisi ve yanında bulunan emekli bürokratın bilgilerini vermek istemiyorum."

Savcılık ifadesinde, "Derin üzüntü ve pişmanlık duyuyorum." diyen Kütahyalı, borsa veya benzeri finansal kuruluşlardan haksız kazanç elde etmek amacıyla kişi veya kişilere telkin, tavsiye ya da yönlendirmede bulunmadığını söyledi.

Rasim Ozan Kütahyalı'nın paylaşımı (Ekran görüntüsü)Rasim Ozan Kütahyalı'nın paylaşımı (Ekran görüntüsü)

KÜTAHYALI'NIN YAPTIĞI PAYLAŞIM
CHP'ye kayyum atanacağını iddia eden Rasim Ozan Kütahyalı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ise şu şekilde:

"Yarın Kasım 2023 CHP kurultayı iptal ediliyor. CHP'ye geçici kayyum atanarak, 45 gün sonra 1 Haziran 2025'te CHP'nin yeni kurultayına gidiliyor. Kayyum Hikmet Çetin olacak deniyor.

Muhtemel bir ayaklanma ihtimaline karşı İstanbul'dan Ankara'ya çok sayıda güvenlik güçleri sevk edildi. Ankara'da tüm güvenlik güçleri izinleri iptal edildi. Yarın Ankara, çok uzun bir güne hazırlanıyor. Maalesef vaziyet böyle gözüküyor."

Bakan Tunç açıkladı: "CHP'ye kayyum atanacak" iddiasına soruşturma

SORUŞTURMAYI BAKAN DUYURMUŞTU
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "CHP'nin 38. Olağan Kurultayının iptali davalarına ilişkin süreçler hakkında ve bazı belediyelere yönelik operasyon yapılacağı" şeklinde sosyal medya aracılığıyla yapılan paylaşımlara ilişkin adli soruşturma başlatıldığını açıkladı.

"CHP'YE KAYYUM ATANACAK" İDDİASINA SORUŞTURMA
Bakan Tunç sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)


"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı CHP delegelerinin şikâyetleri üzerine başlatılan adli soruşturma ile yine bazı delegelerce Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan CHP'nin 38. Olağan Kurultayının iptali davalarına ilişkin süreçler hakkında ve bazı belediyelere yönelik operasyon yapılacağı şeklinde sosyal medya aracılığıyla bazı paylaşımlar yapılmaktadır.

Kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon amaçlı bu tür mesnetsiz iddialara itibar edilmemelidir. Bu paylaşımlarla ilgili olarak Türk Ceza Kanununun 217/A maddesi gereğince "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu" kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır."

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