Okan Buruk’tan forvet kararı! Bodrum FK maçının 11’ini belirledi

BİLEĞİ BÜKÜLMEDİ İç sahada büyük bir üstünlük kuran Galatasaray, RAMS Park'ta oynadığı son 14 Süper Lig maçında yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte 11 galibiyet ve 3 beraberlik elde eden sarı-kırmızılılar, sahasında etkili bir grafik çiziyor.

74 PUANLA LİDER Galatasaray, ligde çıktığı 29 maçta 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgiyle 74 puana ulaştı. En yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde yer alan sarı-kırmızılılar, 32. haftaya lider olarak giriyor. Öte yandan Sipay Bodrum FK, ligdeki 30 maçında 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 14 mağlubiyetle 34 puan topladı ve 14. sırada bulunuyor.

KAAN MAÇ SAATİNDE Galatasaray'da yarınki karşılaşmada iki oyuncu görev yapamayacak. Sarı kart cezalısı Roland Sallai ile sakatlığı devam eden Elias Jelert maç kadrosunda yer almayacak. Tedavisi süren Kaan Ayhan'ın durumu ise maç günü netlik kazanacak.

Beşiktaş maçında kırmızı kart gören Przemyslaw Frankowski'nin cezası sona erdi. Polonyalı sağ bek, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde sahadaki yerini alabilecek.