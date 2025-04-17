Okan Buruk’tan forvet kararı! Bodrum FK maçının 11’ini belirledi

Trendyol Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, 32. hafta mücadelesinde sahasında Sipay Bodrum FK'yı ağırlayacak. Karşılaşma, 18 Nisan Cuma akşamı saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak.
Trendyol Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, 32. hafta mücadelesinde sahasında Sipay Bodrum FK'yı ağırlayacak. Karşılaşma, 18 Nisan Cuma akşamı saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak.
İKİNCİ KEZ RAKİP OLACAKLAR
Bu sezon ilk kez Süper Lig'de yer alan Sipay Bodrum FK ile Galatasaray, ligde ikinci kez karşılaşacak. Sezonun ilk yarısında deplasmanda oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip 1-0'lık skorla kazanmıştı.
SERİ DERBİDE BİTTİ
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sadece Beşiktaş'a mağlup oldu. Tüpraş Stadı'ndaki derbide alınan 2-1'lik yenilgiyle 28 maçlık yenilmezlik serisi son bulmuştu.
BİLEĞİ BÜKÜLMEDİ
İç sahada büyük bir üstünlük kuran Galatasaray, RAMS Park'ta oynadığı son 14 Süper Lig maçında yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte 11 galibiyet ve 3 beraberlik elde eden sarı-kırmızılılar, sahasında etkili bir grafik çiziyor.
74 PUANLA LİDER
Galatasaray, ligde çıktığı 29 maçta 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgiyle 74 puana ulaştı. En yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde yer alan sarı-kırmızılılar, 32. haftaya lider olarak giriyor. Öte yandan Sipay Bodrum FK, ligdeki 30 maçında 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 14 mağlubiyetle 34 puan topladı ve 14. sırada bulunuyor.
KAAN MAÇ SAATİNDE
Galatasaray'da yarınki karşılaşmada iki oyuncu görev yapamayacak. Sarı kart cezalısı Roland Sallai ile sakatlığı devam eden Elias Jelert maç kadrosunda yer almayacak. Tedavisi süren Kaan Ayhan'ın durumu ise maç günü netlik kazanacak.
Beşiktaş maçında kırmızı kart gören Przemyslaw Frankowski'nin cezası sona erdi. Polonyalı sağ bek, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde sahadaki yerini alabilecek.
DÖRT OYUNCU SINIRDA
Galatasaray'da Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez ve Gabriel Sara sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular kart görmeleri halinde 33. haftadaki Eyüpspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.
OSIMHEN ZİRVEDE
Galatasaray'ın en büyük gol umudu Victor Osimhen, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 24 maçta 21 kez ağları sarsarak gol krallığında zirvede yer alıyor. Nijeryalı yıldız, son 5 lig maçında 7 gol atarak formunun zirvesinde olduğunu gösterdi.
UEFA Avrupa Ligi'nde de 6 gol kaydeden Osimhen, Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye attığı 2 golle Galatasaray'ın hücum gücüne büyük katkı sağladı.
GALATASARAY - BODRUM FK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Okan Buruk, zorlu karşılaşma öncesinde ilk 11'ini netleştirdi.
Galatasaray'ın muhtemel 11'i: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Sara, Torreira, Lemina, Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Morata
Bodrum FK'nın muhtemel ilk 11'i: Diogo Sousa, Ajeti, Celustka, Ali Aytemur, Cenk Şen, Taylan Antalyalı, Fredy, Seferi, Puşcaş, Bardhi, Okita