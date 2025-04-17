Acı haberi Esra Erol açıklamıştı! Fatih Aydın'ın katilini anne Rabia biliyor mu? Amcadan şok suçlama: "Fatih'i sen öldürdün!"

.Polis olayla ilgili yaptığı incelemede kayıp kişinin herhangi bir otobüs yada uçak bileti, hastane ve eczane kaydının olmadığını belirledi. Herhangi bir otel girişinin de bulunmadığı tespit edilen Fatih Aydın'ın yurtdışına çıkmadığı öğrenildi.

Polis yaptığı incelemede kayıp Aydın'ın banka hesaplarında da bir hareket olmadığını belirledi.