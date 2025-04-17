takvim-logo

Acı haberi Esra Erol açıklamıştı! Fatih Aydın'ın katilini anne Rabia biliyor mu? Amcadan şok suçlama: "Fatih'i sen öldürdün!"

22 yaşındaki Fatih Aydın, ailesi tarafından 7 Temmuz 2024'te kayıp olarak bildirilmişti. O tarihten bu yana Fatih Aydın'ı bulmak için başlatılan çalışmalar, Esra Erol'un programına da taşınmış, ailesi çeşitli iddialarla gündeme gelmişti. Adli Tıp Kurumu'nun incelemelerinin ardından cansız bedenin kimliği tespit edildi. Yapılan DNA testi sonucunda cesedin, 9 ay önce kaybolan Fatih Aydın'a ait olduğu kesinleşti. Bugün canlı yayında ise sıcak gelişmeler yaşandı. Anne Rabia'nın cenazeye katılması istenmezken amca Necmettin, "Fatih'i sen öldürdün!" tepkisinde bulundu.

author-1
takvim.com.tr
Esra Erol’da 9 ay aranan Fatih Aydın’ı kim öldürdü? Amcadan Anne Rabia’ya şok suçlama: Fatih’i sen öldürdün!

Fatih Aydın, 100 gün önce babası Mahmut Aydın ile yaşadığı bir tartışmanın ardından 7 Temmuz tarihinden itibaren kayboldu. Ailesi, kaybolan oğullarını bulmak için "Esra Erol'da"ya başvurdu.

Acı haberi Esra Erol açıklamıştı! Fatih Aydın’ın katilini anne Rabia biliyor mu? Amcadan şok suçlama: Fatih’i sen öldürdün!

.Polis olayla ilgili yaptığı incelemede kayıp kişinin herhangi bir otobüs yada uçak bileti, hastane ve eczane kaydının olmadığını belirledi. Herhangi bir otel girişinin de bulunmadığı tespit edilen Fatih Aydın'ın yurtdışına çıkmadığı öğrenildi.

Polis yaptığı incelemede kayıp Aydın'ın banka hesaplarında da bir hareket olmadığını belirledi.

Fatih'in cenazesine Rabia'yı neden istemiyorlar?

Acı haberi Esra Erol açıklamıştı! Fatih Aydın’ın katilini anne Rabia biliyor mu? Amcadan şok suçlama: Fatih’i sen öldürdün!

CESET İKİNCİ KATTA BULUNDU

Polisin çalışmaları sürerken 13 Nisan Pazar günü Küçükçekmece, Fatih Mahallesi, Atatürk Köşkü caddesi, Kibrithane arkasında bulunan metruk binada kimliği meçhul bir erkek cesedi bulundu. Cesedi bulan 4 görgü tanığıyla görüşen polis, binadan uzun süredir kokular geldiğini ancak vatandaşların 'Herhalde bir hayvan öldü' diyerek polise haber vermediğini belirtti.

Acı haberi Esra Erol açıklamıştı! Fatih Aydın’ın katilini anne Rabia biliyor mu? Amcadan şok suçlama: Fatih’i sen öldürdün!

Metruk binada yapılan incelemede ikinci katta iskelet haline gelen bir ceset bulundu. Cesedin yanında yeşil beyaz çizgili tişört, siyah kemer ve pantolon bulundu.

Acı haberi Esra Erol açıklamıştı! Fatih Aydın’ın katilini anne Rabia biliyor mu? Amcadan şok suçlama: Fatih’i sen öldürdün!

CESET FATİH AYDIN'A AİT ÇIKTI

Ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Burada cesetten DNA örnekleri alınırken, bu örnekler anne Rabia Aydın'dan alınan örneklerle karşılaştırıldı. Tamamlanan inceleme sonucunda cesedin 7 Temmuz 2024'ten bu yana kayıp olarak aranan Fatih Aydın'a ait olduğu belirlendi.

Esra Erol’da 9 ay aranan Fatih Aydın’ı kim öldürdü? Amcadan Anne Rabia’ya şok suçlama: Fatih’i sen öldürdün!

Polis bu gelişme üzerine soruşturmayı derinleştirdi. Fatih Aydın'ın ölüm nedeninin yapılacak kapsamlı incelemenin ardından beli olacağı öğrenildi.

Acı haberi Esra Erol açıklamıştı! Fatih Aydın’ın katilini anne Rabia biliyor mu? Amcadan şok suçlama: Fatih’i sen öldürdün!

"FATİH'İ SEN ÖLDÜRDÜN RABİA!"

Bugün Esra Erol'da canlı yayınında ise sıcak dakikalar yaşandı. Amca Necmettin, Anne Rabia'ya adli tıp çıkışında büyük tepki gösterdi.

Amca Necmettin, "Fatih Aydın'ın ölümünden sorumlu olan sensin. Onu sen öldürdün. Kim öldürdüyse çok iyi biliyorsun" sözleriyle Rabia'ya büyük tepki gösterdi.

Aynı zamanda Amca Necmettin'in kendi elleriyle kafasına vurup "Yeğenimi koruyamadım. Kurda kuşa yem ettim. Tek suçlu Rabia." feryadı ettiği öğrenildi.