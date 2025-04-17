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FETÖ'ye "FAZ" çalışması! Haşhaşi Cevheri Güven'e "Alman" tasması... Koluna cihaz taktılar, adım adım izliyorlar

FETÖ'nün etki ajanı Cevheri Güven, Almanya tarafından korunduğunu Alman basınında itiraf etti. Frankfurter Allgemeine Zeitung'a (FAZ) konuşan Güven, 24 saat polis gözetiminde olduğunu, saklandığı inden dışarı adım atar atmaz polislere haber verdiğini dile getirdi. Gurbetçilerden ve MİT'e yakalanmaktan korkan Güven'in kolunda saat görünümlü siyah bir cihazla gezdiği öğrenildi. Bu cihazın Alman güvenlik güçleriyle doğrudan bağlantılı olduğu söyleniyor. Öte yandan kainat iblisi FETO'nun gebermesi sonrası firari isimler MC TV'yi Almanya'da yeniden faaliyete geçirdi.

Giriş Tarihi :17 Nisan 2025 , 13:21 Güncelleme Tarihi :17 Nisan 2025 , 13:38
FETÖ’ye FAZ çalışması! Haşhaşi Cevheri Güven’e Alman tasması... Koluna cihaz taktılar, adım adım izliyorlar

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Cevheri Güven... Fetullahçı Terör Örgütü'nün etki ajanlığını yapan ve medya operasyonlarını yürüten karanlık bir profil.

Türkiye'nin huzurunu hedef alan, iç karışıklık çıkartmayı hedefleyen sinsi provokasyon ve algı operasyonlarının birçoğunun altında onun imzası bulunuyor.

Firari FETÖ'cüler International Journalists Association (IJA) adı altında etkin ajanlığı yapıyor (Takvim.com.tr)Firari FETÖ'cüler International Journalists Association (IJA) adı altında etkin ajanlığı yapıyor (Takvim.com.tr)

Almanya'da kendini "sürgün gazeteci" olarak pazarlayan ve Alman polisinin korumasıyla Türkiye'ye operasyon çekmeye kalkan firari vatan haini, beraberindeki diğer FETÖ'cüler ile birlikte International Journalists Association (IJA) adı altında faaliyet gösteriyor.

FETÖ'nün etki ajanı Cevheri Güven (Takvim.com.tr)FETÖ'nün etki ajanı Cevheri Güven (Takvim.com.tr)

Deniz Baykal ve Muharrem İnce'ye kurulan kaset kumpaslarının da mimarı olarak anılan Cevheri Güven, 15 Temmuz hain darbe girişiminden iki gün önce "tankın eli kulağında" paylaşımı yapıp FETÖ'cü cuntasının sözcüsü olmasıyla biliniyor.


FETÖ'nün etki ajanı Cevheri Güven (Takvim.com.tr)FETÖ'nün etki ajanı Cevheri Güven (Takvim.com.tr)

ALMAN BASINI FETÖ SÖZCÜLÜĞÜNE SOYUNDU

Alman basını ise Cevheri Güven ve diğer FETÖ etki ajanlarının sözcülüğüne soyundu.

Alman basınından FETÖ'ye ʺFAZʺ çalışması (Takvim.com.tr)Alman basınından FETÖ'ye ʺFAZʺ çalışması (Takvim.com.tr)

Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) gazetesinde Cevheri Güven ve FETÖ'nün IJA yapılanması kapsamlı bir şekilde haberleştirildi. Firari FETÖ'cüler "sadece gazeteciydiler" denilerek aklanmak istedi.

HAİN CEVHERİ İTİRAF ETTİ: ALMAN POLİSİ BENİ 24 SAAT KORUYOR

FAZ'a konuşan Cevheri Güven resmen Almanya tarafından korunduğunu itiraf etti. 24 saat polis gözetiminde olduğunu, saklandığı inden dışarı adım atar atmaz polislere haber verdiğini dile getirdi.

Almanya FETÖ'cü Cevheri Güven'i adeta tasmayı andıran bir cihazla hem adım adım izliyor hem de koruyor (Takvim.com.tr)Almanya FETÖ'cü Cevheri Güven'i adeta tasmayı andıran bir cihazla hem adım adım izliyor hem de koruyor (Takvim.com.tr)

Almanya'daki gurbetçilerden ve MİT'e yakalanmaktan korkan Güven, kolunda saat görünümlü siyah bir cihazla geziyor. Bu cihazın Alman güvenlik güçleriyle doğrudan bağlantılı olduğu acil durumlarda en yakın merkeze sinyal gönderdiği söyleniyor.

Firari FETÖ'cüler kurdukları kanalın tanıtımını yaptıFirari FETÖ'cüler kurdukları kanalın tanıtımını yaptı


KAİNAT İBLİSİ GEBERDİ... MC TV'Yİ YENİDEN HORTLATTILAR

Öte yandan kainat iblisi Fetullah Gülen'in ölümü sonrası örgütün medya yapılanmasında yer alan firari isimler, daha önce Türkiye'de yayın hayatına son verilen MC TV'yi Almanya'da yeniden faaliyete geçirdi.

Kanalın başında, eski STV spikeri ve geçtiğimiz Ekim ayında ölen örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Kemal Gülen bulunduğu öğrenildi.

HAKAN ŞÜKÜR DE ORADA!

MC TV'nin kadrosunda, birçok firari FETÖ'cü yer alıyor. Gri bültenle aranan Hakan Şükür'ün kanalda program yapacağı öğrenildi.

FETÖ'cü Erkam Tufan (Takvim.com.tr - Arşiv)FETÖ'cü Erkam Tufan (Takvim.com.tr - Arşiv)

Z KUŞAĞINI ZEHİRLEYECEKLER

Örgütün tepe isimlerinden Ekrem Dumanlı'nın geçmişte sık sık program yaptığı Erkam Tufan ise Z kuşağına yönelik içerikler hazırlayacak.

Sosyal medyada yapılan tanıtımlara göre kanalıdaki diğer firari teröristler arasında, Bedrettin Uğur, Abdullah Abdulkadiroğlu, Fatih Akalan, Mehmet Doğan, Fuat Karazeybek, Kübra Aydın, Nedim Hazar ve Ahmet Daşdan da bulunuyor. Yeni kanal yapılanmasının, örgüt elebaşı Gülen'in ABD'deki en yakın isimlerinden Cevdet Türkyolu ile bağlantılı olduğu da biliniyor.

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