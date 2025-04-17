FETÖ'ye "FAZ" çalışması! Haşhaşi Cevheri Güven'e "Alman" tasması... Koluna cihaz taktılar, adım adım izliyorlar

Cevheri Güven... Fetullahçı Terör Örgütü'nün etki ajanlığını yapan ve medya operasyonlarını yürüten karanlık bir profil.
Türkiye'nin huzurunu hedef alan, iç karışıklık çıkartmayı hedefleyen sinsi provokasyon ve algı operasyonlarının birçoğunun altında onun imzası bulunuyor.
Almanya'da kendini "sürgün gazeteci" olarak pazarlayan ve Alman polisinin korumasıyla Türkiye'ye operasyon çekmeye kalkan firari vatan haini, beraberindeki diğer FETÖ'cüler ile birlikte International Journalists Association (IJA) adı altında faaliyet gösteriyor.