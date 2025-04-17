FETÖ'ye "FAZ" çalışması! Haşhaşi Cevheri Güven'e "Alman" tasması... Koluna cihaz taktılar, adım adım izliyorlar

Cevheri Güven ... Fetullahçı Terör Örgütü'nün etki ajanlığını yapan ve medya operasyonlarını yürüten karanlık bir profil. Türkiye'nin huzurunu hedef alan, iç karışıklık çıkartmayı hedefleyen sinsi provokasyon ve algı operasyonlarının birçoğunun altında onun imzası bulunuyor. Firari FETÖ'cüler International Journalists Association (IJA) adı altında etkin ajanlığı yapıyor (Takvim.com.tr) Almanya 'da kendini "sürgün gazeteci" olarak pazarlayan ve Alman polisinin korumasıyla Türkiye'ye operasyon çekmeye kalkan firari vatan haini, beraberindeki diğer FETÖ 'cüler ile birlikte International Journalists Association (IJA) adı altında faaliyet gösteriyor.

FETÖ'nün etki ajanı Cevheri Güven (Takvim.com.tr)



Deniz Baykal ve Muharrem İnce'ye kurulan kaset kumpaslarının da mimarı olarak anılan Cevheri Güven, 15 Temmuz hain darbe girişiminden iki gün önce "tankın eli kulağında" paylaşımı yapıp FETÖ'cü cuntasının sözcüsü olmasıyla biliniyor.





FETÖ'nün etki ajanı Cevheri Güven (Takvim.com.tr)



ALMAN BASINI FETÖ SÖZCÜLÜĞÜNE SOYUNDU



Alman basını ise Cevheri Güven ve diğer FETÖ etki ajanlarının sözcülüğüne soyundu.



Alman basınından FETÖ'ye ʺFAZʺ çalışması (Takvim.com.tr)



Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) gazetesinde Cevheri Güven ve FETÖ'nün IJA yapılanması kapsamlı bir şekilde haberleştirildi. Firari FETÖ'cüler "sadece gazeteciydiler" denilerek aklanmak istedi.



HAİN CEVHERİ İTİRAF ETTİ: ALMAN POLİSİ BENİ 24 SAAT KORUYOR



FAZ'a konuşan Cevheri Güven resmen Almanya tarafından korunduğunu itiraf etti. 24 saat polis gözetiminde olduğunu, saklandığı inden dışarı adım atar atmaz polislere haber verdiğini dile getirdi.



Almanya FETÖ'cü Cevheri Güven'i adeta tasmayı andıran bir cihazla hem adım adım izliyor hem de koruyor (Takvim.com.tr)



Almanya'daki gurbetçilerden ve MİT'e yakalanmaktan korkan Güven, kolunda saat görünümlü siyah bir cihazla geziyor. Bu cihazın Alman güvenlik güçleriyle doğrudan bağlantılı olduğu acil durumlarda en yakın merkeze sinyal gönderdiği söyleniyor.