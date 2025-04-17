SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Eski bina yeni savaş! İşte Ekrem İmamoğlu için tutulan o ofis

CHP’de “adaylık” savaşı büyüyor! Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası "en büyük Ekremci" pozisyonuna bürünen Özgür Özel’in aslında kendi cumhurbaşkanlığı adaylığı için sahne arkasında plan yaptığı konuşulurken, İmamoğlu cephesi de boş durmadı. Takvim.com.tr, Ankara’da İmamoğlu adına tutulan seçim ofisinin adresine ulaştı. CHP’nin eski genel merkezi olan Üsküp Caddesi No: 38 artık yeni bir çekişmenin sahnesi olabilir... İmamoğlu için bir ofis arayışı da İstanbul'da sürüyor.

Giriş Tarihi :17 Nisan 2025 , 17:20 Güncelleme Tarihi :17 Nisan 2025 , 17:36
Eski bina yeni savaş! İşte Ekrem İmamoğlu için tutulan o ofis

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) koltuk savaşı yeniden alevlendi.

Olağanüstü kurultay sonrası parti içi dengeler baştan aşağı değişirken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinin Parti Meclisi üzerindeki hamlesi boşa çıktı. Genel Başkan Özgür Özel'in, firesiz geçen anahtar listesinde Ekrem İmamoğlu'na yakın bazı isimlerin kesik yemesi iki isim arasındaki gizli güç mücadelesini bir kez daha gün yüzüne çıkardı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (İHA, Takvim.com.tr Arşiv)CHP Genel Başkanı Özgür Özel (İHA, Takvim.com.tr Arşiv)

ÖZGÜR ÖZEL GÖRÜNÜRDE "EKREMCİ", GERÇEKTE ADAYLIK YOLCUSU
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının ipral edilmesi ve akabinde devasa yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanması sonrası Özgür Özel "en büyük Ekremci" kesildi.

Ancak Özgür Özel'in kendi adaylığı için plan yaptığı kulislerde yüksek sesle konuşuluyor.

Parti içinde güç pekiştiren ve konumunu sağlamlaştıran Özel, İmamoğlu'nun tutukluluğu üzerinden kendi cumhurbaşkanlığı yolunu adım adım açıyor.

Son dönemde "Eğer İmamoğlu'nun adaylığı engellenirse birisi çıkar aday olur" mesajları veren Özgür Özel, "iki forvetten" biri olan Yavaş'ı da "Mansur Bey işine gücüne bakıyor, şimdi de bakacak" diyerek sessizce devre dışı bırakmaya çalıştı.

Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve Mansur Yavaş (Takvim.com.tr Arşiv)Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve Mansur Yavaş (Takvim.com.tr Arşiv)

Özgür Özel'in "Eğer İmamoğlu aday olamıyorsa, CHP Genel Başkanı doğal olarak cumhurbaşkanı adayıdır" mesajıyla ilerleyen süreçte adaylığını duyuracağı konuşuluyor.

İMAMOĞLU İÇİN SEÇİM OFİSİ KURULUYOR
Tüm bu gelişmeler yaşanırken Ekrem İmamoğlu cephesinden de hamle geldi.

Takvim.com.tr'nin ulaştığı bilgilere göre, İmamoğlu adına Ankara ve İstanbul'da "Cumhurbaşkanlığı Seçim Ofisi" kurma çalışmaları başlatıldı.

Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel (AA, Takvim.com.tr Arşiv)Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel (AA, Takvim.com.tr Arşiv)

TAKVİM.COM.TR O ADERESE ULAŞTI
Ankara'daki seçim ofisi için düşünülen yer ise oldukça dikkat çekici: CHP'nin eski genel merkezi olarak bilinen, uzun süredir Bülent Ecevit Siyaset Okulu adıyla kullanılan Üsküp Caddesi No: 38.

CHP'nin eski genel merkezi, Bülent Ecevit Siyaset Okulu (Depo Photos, Takvim.com.tr Arşiv)CHP'nin eski genel merkezi, Bülent Ecevit Siyaset Okulu (Depo Photos, Takvim.com.tr Arşiv)

Bu adres, yıllar sonra İmamoğlu için "siyasi bir merkeze" dönüşmeye hazırlanıyor.

İstanbul'daki ofis içinse henüz net bir yer belirlenmiş değil.

CHP eski genel merkezi CHP eski genel merkezi

GENEL MERKEZE "PARALEL OFİSLER" KRİZ ÇIKARACAK MI?
Peki, bundan sonra ne olacak, Ekrem İmamoğlu adına açılan seçim ofisleriyle Genel Merkeze paralel bir merkez mi oluşturacak? Özgür Özel ile İmamoğlu arasındaki bu sessiz savaşın ilerleyen süreçte açık bir çatışmaya dönüşüp dönüşmeyeceği şimdiden merak konusu oldu.

Özgür Özelden adaylık çıkışı! Mansur Yavaşa İşine bak mesajı verdi | Ekrem İmamoğlu aday olamazsa ne olacak?Özgür Özelden adaylık çıkışı! Mansur Yavaşa İşine bak mesajı verdi | Ekrem İmamoğlu aday olamazsa ne olacak?
Ekrem ağrısından kurtuldu Özgürlüğe koşuyor! CHPde Özel hesaplar: Genel Başkan doğal cumhurbaşkanı adayıdır formülüEkrem ağrısından kurtuldu Özgürlüğe koşuyor! CHPde Özel hesaplar: Genel Başkan doğal cumhurbaşkanı adayıdır formülü

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Silvan Tüneli’ndeki Kazı Başlangıç Töreni’nde önemli açıklamalar: Coğrafyanın kaderini değiştirecek
Eski bina yeni savaş! İşte Ekrem İmamoğlu için tutulan o ofis
Dijital Telif Yasası haziran ayında çıkacak!
FETÖ’ye FAZ çalışması! Haşhaşi Cevheri Güven’e Alman tasması... Koluna cihaz taktılar, adım adım izliyorlar
Fenerbahçe’den stopere 2 transfer! Avrupa için duvar örülecek
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e sert tepki: Kaos kampanyasının öncüsü
Merkez Bankası faiz yükseltti! İşte piyasaların tepkisi
Sırrı Süreyya Önder’in AORT damarı yırtıldı! Saatler süren ağır ameliyat... Son durumu ne? Peş peşe açıklamalar
Çekyat altında 2 milyon dolar! CHP’nin şaibeli kurultayı için itiraf üstüne itiraf!
Başkan Erdoğan’dan Komando Mezuniyet ve Bröve Töreni’nde önemli açıklamalar: Terörsüz Türkiye ile yeni bir sayfa açılacak
Okan Buruk’tan forvet kararı! Bodrum FK maçının 11’ini belirledi
İstanbul Havalimanı’na 3’lü pist! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıkladı: En üst lige yükseldik
CHP’ye kayyum atanacak iddiasına soruşturma! Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
MHP lideri Devlet Bahçeli’den CHP’ye tepki: Vicdan yokluğudur | Kayyum çıkışı | Sırrı Süreyya Önder mesajı
Suç örgütü karargahı: Florya! Rüşvet ağının merkezinde Fatih Keleş var! Ofisinden balya balya para çıktı
Şam-Abu Dabi arasında 4 sefer! Diktatör Esad için servet operasyonu: Kilit isim Yaşar İbrahim
Müge Anlı gözyaşları içinde duyurdu: 7 yaşındaki Cumali Timi’den acı haber
Af çıkacak mı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan 10. Yargı Paketi mesajı
CHP’nin şaibeli kurultayına iptal davası ertelendi! Delege borsası ve siyasi rüşvet yargıda... Çok sayıda itiraf mahkeme tutanağında
Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın’ın 7 yıllık eski eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Meğer Bizimkiler’in yıldızıyla...