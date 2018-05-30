Vakıf Katılım, iştiraki olan Vakıf Varlık Kiralama aracılığıyla 260 milyon lira tutarında 125 gün vadeli kira sertifikası ihracını gerçekleştirdi. Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, "Fonlama kaynaklarını çeşitlendirerek sermaye piyasasının gelişimini sağlayabiliriz. Bu vizyon doğrultusunda 260 milyon liralık, nitelikli yatırımcılara yönelik kira sertifikası ihracımızı başarıyla tamamladık" dedi. Aktif büyüklükte yılın ilk çeyreğinde 2017 son çeyreğine göre yüzde 10 büyüdüklerini anlatan Göktaş, "14.5 milyar TL'lik aktif büyüklüğe ulaştık" diye konuştu.
Vakıf Katılım’dan piyasaya kaynak
Etiketler: Vakıf Katılım , aktif büyüklük , Katılım bankaları , piyasa
- 30 Mayıs 2018, Çarşamba
- Gazete
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