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Vakıf Katılım’dan piyasaya kaynak
Vakıf Katılım, iştiraki olan Vakıf Varlık Kiralama aracılığıyla 260 milyon lira tutarında 125 gün vadeli kira sertifikası ihracını gerçekleştirdi. Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, "Fonlama kaynaklarını çeşitlendirerek sermaye sının gelişimini sağlayabiliriz. Bu vizyon doğrultusunda 260 milyon liralık, nitelikli yatırımcılara yönelik kira sertifikası ihracımızı başarıyla tamamladık" dedi. te yılın ilk çeyreğinde 2017 son çeyreğine göre yüzde 10 büyüdüklerini anlatan Göktaş, "14.5 milyar TL'lik aktif büyüklüğe ulaştık" diye konuştu.
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  • 30 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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