10 bin konutluk proje 29 Ekim’de start alacak

İstanbul Yeni Havalimanı'na ve Kanal İstanbul'a komşu 10 bin konutluk dev projede imzalar atıldı. Emlak Konut GYO ve THY ortaklığıyla 3.6 milyon metrekarelik arazide hayata geçirilecek projenin temel atma töreni 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda gerçekleşecek. Projede ilk etap ise 16 ayda tamamlanacak. Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, "Burası örnek bir şehircilik projesi olacak. Bir Millet Parkı da burada yer alacak" dedi. Kurum, arsayı uygun fiyata mal ettiklerini, Emlak Konut imzalı en uygun fiyatlı konutların da bu projede olacağını ifade etti.
SEDA TABAK
SEDA TABAK
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