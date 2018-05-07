ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, adı, ayak açıklığı, kule yüksekliği farklı simgeleri temsil eden 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 18 Mart 2022'de hizmete açılacağını söyledi. Köprünün gelecek yıldan itibaren fiilen kurulmaya başlanacağına işaret eden Arslan, "Köprünün yapım sözleşmesinde bitiş tarihi 2023 görülüyor ise de yaklaşık 1.5 yıl önce bitireceğiz. 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart 2022'de hizmete açılacak" dedi.
Çanakkale Köprüsü 1.5 yıl erken bitecek
Etiketler: Çanakkale , 1915 Çanakkale , Çanakkale Köprüsü , Ahmet Arslan
- 07 Mayıs 2018, Pazartesi
- Gazete
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