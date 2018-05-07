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Köprüsü 1.5 yıl erken bitecek

Çanakkale Köprüsü 1.5 yıl erken bitecek
ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, adı, ayak açıklığı, kule yüksekliği farklı simgeleri temsil eden 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 18 Mart 2022'de hizmete açılacağını söyledi. Köprünün gelecek yıldan itibaren fiilen kurulmaya başlanacağına işaret eden Arslan, "Köprünün yapım sözleşmesinde bitiş tarihi 2023 görülüyor ise de yaklaşık 1.5 yıl önce bitireceğiz. 1915 Köprüsü, 18 Mart 2022'de hizmete açılacak" dedi.
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  • 07 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
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