Denizde dünyanın en büyük santrali
Türkiye, enerjide yeni dev adımlara hazırlanıyor. Rüzgarda dünyanın en büyük deniz üstü projesinin hazırlandığını açıklayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, borda stratejik ürünleri de müjdeledi
İKİ İHALE BİRDEN
"2017, iki YEKA ihalesi ile ses getirdiğimiz bir yıl oldu. Dünyada da ses getirdi. Rüzgarda dünyanın en büyük oyuncularının rekabetiyle hakikaten fiyatlama noktasında dünyanın en düşük fiyatı olması ile rekor kırdık. Bu yeterli değil. Güneş ve rüzgarda 1.000'er megavatlık yeni ihaleler için çalışmalara başladık. İnşallah bu yıl dünyanın en büyük offshore projesini hazırlıyoruz. Ölçümler yapıldı ve verimliliği en yüksek ihalelerin hazırlanmasını bekliyoruz. Dünyada ses getirecek. Güneş YEKA'sına pil depolamasıyla ilgili düzenlemeyi eklemeyi düşünüyoruz. Yine sıcak bir yaz olacak, bu yaz bitmeden iki ihaleyi de gerçekleştirmeyi planlıyoruz."
BORDA MUCİZE ÜRÜNLER
Bakan Albayrak ayrıca, bor alanında yapılan yeni teknolojik adımlarla yeni ürünler geliştirildiğini ve bunların müjdesinin de yakında bir lansmanla duyurulacağını belirtti. Borda kilosu 500 dolardan 10 bin- 30 bin dolarlar seviyesinde stratejik ürünler gerçekleştirileceğini anlatan Albayrak, şunları söyledi: "Eti Maden çok önemli bir firmamız, ihracat pazarları ve diğer alanlarda önemli gelişmeler yaptı. İhracat ve üretim 2.2 milyon ton ve 880 milyon dolara kadar çıktı. Bor madeninde bu yıl itibarıyla önemli hamleler yapacağız. Bu konuda dünyada yetkin ve önemli kurumlarda çalışmış uzmanlardan bir ekip kurduk. Bu yıl borun katma değerli ve stratejik ürüne dönüştürülmesi kapsamında önemli iki-üç tesisin temel atma süreciyle ilgili açıklamaları yapacağız. Yerli ve milli kamu savunma sanayi şirketimizle birlikte bir işbirliği ve ortak bir şirketle, dünyada da ses getirecek adımlar atacağız. Borda ülkemizi gururlandıracak adımlarla yılı kapatacağız."
TEKSAS'TA KİLİSEYE BİR FÜZE ATILSA...
TÜRKİYE'Yİ eski yönetim şekillerine geri döndürecek hiçbir siyasetçinin artık ülkede barınamayacağını belirten Albayrak, şunları söyledi: "Açıkçası Ortadoğu özelinde çok ciddi kırılmaların olacağı bir döneme şahitlik ediyoruz, bu anlamda aslında bir fırsatlar zamanı olarak değerlendirebiliriz. Sadece Afrin operasyonu özelinde terör örgütlerinin silahlandırılması konusunda tehdit unsuru olacak tüm gelişmeleri izleyeceksiniz. Ben ABD'li dostlarıma da ilettim, dedim ki şu empatiyi yapalım. Teksas'ın hemen sınır bölgesi Meksika tarafında, kilisede pazar günü ibadet halinde olan Hristiyan vatandaşlara füze gelse, bu masum insanların başına yıkılsa siz ABD olarak ne hissederdiniz? Bir de bunların stratejik müttefik olarak bildiğiniz ülkelerden temin edildiğini duyduğunuzda ne söylerdiniz?"
TANAP'TA AÇILIŞ YAZA
TRANS Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin (TANAP) resmi açılışının Haziran-Temmuz aylarında gerçekleşeceğini belirten Albayrak, "Ocak ayı itibariyle TANAP borularından gaz geçişlerinin testi başladı, açılışın ardından yılın ikinci yarısında TANAP üzerinden gaz dağıtımına geçilecek. Türkiye güzergah çeşitliliği ile rakipsiz bir pazar. Türkiye rakipsiz bir partner. Türkiye ile iş yapan kazanıyor. TANAP, tüm dünyanın takdir ettiği bir proje" dedi.
KURAL KOYUCU ÜLKE
SABAH Gazetesi Ekonomi Müdürü Şeref Oğuz moderatörlüğünde gerçekleştirilen 'Yenilenebilir Enerjide Türkiye Modeli: Teknoloji transferi ve YEKA modelinin geleceği' adlı panelde yerli ve yenilenebilir enerjinin kolay olmadığı ancak mümkün olduğu dile getirildi. Her toplumun dinamizmini dayandıracağı bir enerjiye ihtiyaç duyduğunu belirten Oğuz, "Bilgi toplumunda enerji konusu gündeme geliyor. 11. Beş yıllık kalınma planıyla Türkiye ilk defa kurala uyan ülke olmaktan kural koyucu ülke haline geliyor" dedi. Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Oğuz Can ise son 7 yılda, maliyetlerin yıllık ortalama yüzde 10 düştüğünü belirterek, "1.7 trilyon dolarlık tüm enerji sektöründe 2016'da elektrik yatırımları diğerlerinin önüne geçti" dedi. Akfen Başkanı Hamdi Akın da "Yenilenebilir enerjiye 8 yıl önce başladık. 240 MW kurulu güce ulaştık. Rüzgar ve güneş alanına 2 sene önce ağırlık verdik. Şu anda kurulu güçte 600 megavatlara geldik. Nihai hedefimiz 900 ila 1.000 megavata ulaşmak. 2020'de şirketi halka arz edeceğiz" dedi. Siemens Yenilenebilir Enerji CEO'su Hakan Yıldırım ise "7 bin megavatlık kurulu güç, çok büyük bir başarı ve çok sağlıklı bir sektör göstergesi" dedi.
BÜYÜK DESTEK
Forumun ana sponsorları Akfen Enerji, Boydak Enerji, Çalık Enerji, IC Holding, Limak Enerji, Sabancı Holding, THY ve Türk Telekom olurken; destekleyen sponsorlar ise Koza, Karadeniz Holding, Başkent Gaz, Başbakanlık Yatırım Ajansı, Enerya, FINA Enerji, Polyak Eynez ve Shell olarak kayda geçti. Doğalgaz güvenliği ile ilgili
yapılacak panelin sponsoru ise İGDAŞ oldu. Forum kapsamında sektörün önde gelen isimleri Enerji Bakanı Berat Albayrak ile bir araya geldi. Düzenlenen yemeğe Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu ve Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkanvekili Serhat Albayrak da katıldı.
'TARİHİ KURTULUŞ SAVAŞI SÜRECİ' YAŞIYORUZ
"DÜNE kadar bölge siyasetinde bir senaryo masaya konulur ve bu uygulanırdı" diyen Berat Albayrak, sözlerine şöyle devam etti: "Birilerinin 30 yıl önceden odaya astıkları bölge haritaları ile ilgili planlar gün be gün uygulanırdı. Son birkaç yılda Türkiye'nin özellikle 15 Temmuz'dan sonra yaşadığı 'Tarihi Kurtuluş Savaşı Süreci' diyorum, bu süreçten sonra bölgede farklı senaryolar gündemde ve bu çoklu senaryolar için çoklu oyuncuların her birinin müdahil olduğu günlerden geçiyoruz."
GÜZEL HABERLER YAKIN
SONDAJ faaliyetleri konusunda da değerlendirmelerde bulunan Albayrak, "Türkiye sondajlama noktasında doğru yolda ilerliyor. Eski metotları bir tarafa attık. Bu nasip işi. İhtimalleri mümkün olduğunca artıracak bir stratejiyle inşallah bir şeyler bulacağız. 2020'lerde inşallah güzel haberler duyacağız" dedi. Doğu Akdeniz'de yürütülen etkin siyaset ve Güneydoğu'daki enerji fırsatlarının terör tehdidinden temizlenmesinin önemli adımlar olduğunu dile getiren Albayrak, "Sınır hatlarında mayınların temizlenmesiyle çok yoğun bir kara sondajına başlayacağız. Giremediğimiz bölgeler olmuştu. Akdeniz'de tek taraflı bir sondaj yapılırsa, Türkiye olarak buna izin veremeyiz" diye konuştu.
Özlem KAMER TERCANLI
Etiketler: Berat Albayrak , Şeref Oğuz , Hamdi Akın , Hakan Yıldırım , Sabancı Holding , türk telekom , Karadeniz Holding , enerji , yenilenebil enerji , Türkiye
- 23 Şubat 2018, Cuma
- Gazete
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