Albayrak: "Dünyada ses getirecek adımlar atacağız"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Turkuvaz Medya'nın sponsorluğunda düzenlenen 1. Türkiye Enerji ve Maden Forumu'nda soruları yanıtladı. Türkiye'nin gelecek yıllardaki enerji politikası hakkında bilgi veren Albayrak, bor madeni konusunda çok önemli adımlar atılacağını söyledi.

DÜNYADA SES GETİREN ADIMLAR ATACAĞIZ

Bor madeninde 2017'yi ihracat ve üretim rekoru ile tamamladık. Bor madeninde çok önemli hamleler yapacağız. Borda, dünyada yetkin kurumlarda çalışan uzmanlarla bir ekip kurduk, bazı önemli tesisleri açıklayacağız. Borun kilosu 500 dolar, 10 bin dolar, 30 bin dolarlık stratejik ürüne dönüşmesinde değil, bu proje kapsamında da ülkemizin yerli ve milli işbirliği ile bu yıl önemli ve ses getirecek adımlar atacağız.