Yeşilçam’ın kötü kadını Lale Belkıs’tan doğum gününe özel poz: 87’sinde zamana meydan okudu
Yeşilçam’ın efsane ismi Lale Belkıs, 87. yaşına özel paylaştığı doğum günü karesiyle sosyal medyada büyük ilgi topladı. Zarafeti ve yıllara meydan okuyan güzelliğiyle gündeme gelen usta oyuncuya sevenlerinden övgü dolu yorumlar yağdı.
Yeşilçam döneminin ikonik "fettan kadın" rollerine hayat veren Lale Belkıs, Türk sinemasının hafızasında derin iz bırakan karakterleriyle unutulmaz oyuncular arasında çoktan yerini almıştı.
Yıllarca beyazperdede sergilediği güçlü duruşuyla hatırlanan Belkıs, bugünlerde ekranlardan uzak ve daha sakin bir yaşam sürüyor. Buna rağmen usta sanatçı, zaman zaman yaptığı paylaşımlar ve son görüntüsüyle yeniden gündeme gelerek hayranlarının dikkatini çekmeye devam ediyor.
🎂 Doğum Gününe Özel Zarif Bir Paylaşım
Son olarak 87. yaş günü için yaptığı özel bir paylaşımla gündeme gelen usta oyuncu, elinde çiçeklerle verdiği pozla takipçilerinden büyük beğeni topladı. Paylaşımına şu duygusal notu ekledi:
"Sevgili Dostlarım ve Sevenlerim,
Doğum günümü, gönderdiğiniz o içten dilekler, hediyeler ve çiçeklerle bir şölen havasına çevirdiniz. Kalbime dokunan her mesajınız, ruhumun en değerli sanat eseri oldu.
Hayatıma kattığınız tüm renkler ve koşulsuz sevgi için sonsuz minnettarım.
Varlığınız en büyük hediyem.
En Derin Sevgi ve Saygılarımla💐
Lale Belkıs"
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı paylaşıma yoğun ilgi göstererek ünlü oyuncunun yeni yaşını kutladı.
💬 Sevenlerinden Yorum Yağmuru
87. yaşına giren Belkıs'a "Doğum gününüz kutlu olsun değerli sanatçımız", "Mutlu sağlıklı yaşlar diliyorum", "Unutulmaz filmlerin unutulmaz şarkıların efsane sanatçısı... İyi ki doğdunuz" yorumları yapıldı.
✨ Zamana Meydan Okuyan Güzellik
Öte yandan Lale Belkıs'ın son hali hayranları tarafından büyük beğeni topladı. Zarif duruşunu ve güzelliğini koruyan usta oyuncu için şu yorumlar yapıldı:
"Hala çok güzel"
"Yaş aldıkça daha da güzelleşen kadın"
"Çok güzel ve zarifsiniz"
📸 Doğum Günü Pozu
İşte Lale Belkıs'ın son hali...
🌸 "Lale" İsminin Hikayesi
Oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle de bir döneme damga vuran Belkıs, geçen aylarda konuk olduğu bir programda hayatı ve kariyeri üzerine samimi açıklamalar yapmıştı.
Program sırasında ismini Hakkı Devrim'in verdiğini anlatan ünlü oyuncu, şunları söyledi: "Benim adım Belkıs. Hakkı Devrim 'Sen sarısın, lale gibisin. Senin ismin Lale olsun' dedi. Hakkı Beyciğim benim isim babamdır. Lale ismi verildikten sonra kendime bambaşka güvenmeye başladım. Mankenliği ben bir duruş olarak yaptım. Giyindiğimde bana kimse dokunamazdı. Mankenlik bana dokunulmazlık kazandırdı"
🎬 "Yeşilçam'ın Kötü Kadını Değildim" Sitemi
Belkıs canlandırdığı roller nedeniyle kendisinden 'Yeşilçam'ın kötü kadını' diye bahsedilmesine sitem etti:
Ben o rollerin kadını değildim. Sadece karakter neyse onu oynadım. Dik kadınlar pek sevilmiyor. Ben oyunlarda hep kendi ayakları üzerinde duran bir kadını oynadım. Ama bana 'kötü kadın' dediler. Hiçbir zaman kabul etmedim. Metin Erksan'a bile söyledim. Anadolu'dan gelmiş, benim kocamı ayarlıyor, götürüyor; o iyi kadın oluyor, ben kötü. Nedir bu saçmalık? Kabul etmedim. Getirin kötü kadın rolü oynayayım ama ben Yeşilçam'ın kötü kadını değildim
📸 Fotoğraf Arşivi
Sosyal medyayı aktif kullanan Lale Belkıs, paylaşımlarında arşivden çıkardığı eski fotoğraflara da sık sık yer veriyor. Ünlü oyuncu, çoğu zaman fotoğrafların hikayesini de takipçileriyle paylaşıyor.
Belkıs bu fotoğrafı "Şarkı söylemeye başladığım zamanlarda bir gece kulübü afişi için çekilen fotoğrafım..." notuyla yayınlamıştı.