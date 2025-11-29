Yeşilçam’ın kötü kadını Lale Belkıs’tan doğum gününe özel poz: 87’sinde zamana meydan okudu

Yıllarca beyazperdede sergilediği güçlü duruşuyla hatırlanan Belkıs, bugünlerde ekranlardan uzak ve daha sakin bir yaşam sürüyor. Buna rağmen usta sanatçı, zaman zaman yaptığı paylaşımlar ve son görüntüsüyle yeniden gündeme gelerek hayranlarının dikkatini çekmeye devam ediyor.

Son olarak 87. yaş günü için yaptığı özel bir paylaşımla gündeme gelen usta oyuncu, elinde çiçeklerle verdiği pozla takipçilerinden büyük beğeni topladı. Paylaşımına şu duygusal notu ekledi:

"Sevgili Dostlarım ve Sevenlerim,

Doğum günümü, gönderdiğiniz o içten dilekler, hediyeler ve çiçeklerle bir şölen havasına çevirdiniz. Kalbime dokunan her mesajınız, ruhumun en değerli sanat eseri oldu.

Hayatıma kattığınız tüm renkler ve koşulsuz sevgi için sonsuz minnettarım.

Varlığınız en büyük hediyem.

En Derin Sevgi ve Saygılarımla💐

Lale Belkıs"

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı paylaşıma yoğun ilgi göstererek ünlü oyuncunun yeni yaşını kutladı.