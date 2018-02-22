Albayrak: "Dünyanın en büyük projesini hazırlıyoruz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, 1. Türkiye Enerji ve Maden Forumu'nda soruları yanıtladı. Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda yürüteceği enerji politikasını ve atacağı adımları açıklayan Albayrak, bor madeni konusunda dünyada ses getirecek adımlar atılacağını söyledi. YEKA'da da 2018 içerisinde yeni bir ihale planı olduğunu belirten Albayrak; "Rüzgarda dünyanın en büyük off-shore (deniz) projesini hazırlıyoruz." dedi.

İşte Albayrak'ın konuşmasından öne çıkanlar...

"HİDROKARBON REZERVLERİNİN 3'TE 2'SİNİN BULUNDUĞU COĞRAFYADAYIZ"

Gün boyunca enerjinin farklı alanları ile olacak tüm toplantıların Enerji sektörümüze hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sadece Türkiye değil bölge ve dünya tarihi günlerden geliyor. Hidrokarbon rezervlerinin 3'te 2'sinin bulunduğu bir coğrafyadayız.

AFRİN HAREKATI

Açıkçası ben Ortadoğu üzerinde çok ciddi kırılmaların olacağı bir döneme şahitlik ediyoruz, bu anlamda aslında bir fırsatlar zamanı olarak değerlendirebiliriz. Sadece Afrin operasyonunu özelinde terör örgütlerinin silahlandırması konusunda tehdit unsuru olacak tüm gelişmeleri izleyeceksiniz.

"RÜZGARDA DÜNYANIN EN BÜYÜK OFF-SHORE PROJESİNİ HAZIRLIYORUZ"

Rüzgarda dünyanın en büyük off-shore (deniz) projesini hazırlıyoruz. İhalesini bu yıl düşünüyoruz.



GÜNEŞ VE RÜZGARDA YENİ İHALELER

Borda, dünyada yetkin kurumlarda çalışan uzmanlarla bir ekip kurduk, bazı önemli tesisleri açıklayacağız. Güneş ve rüzgarda 1000'er megavatlık yeni ihaleler için çalışmalara başladık. Güneş YEKA'sına pil depolama düzenlemesini ekleyerek, bu yaz bitmeden iki ihaleyi de planlıyoruz.

"ABD'Lİ DOSTLARIMA DA İLETTİM, DEDİM Kİ..."

Ben ABD'li dostlarıma da ilettim, dedim ki şu empatiyi yapalım. Teksas'ın hemen sınır bölgesi Meksika tarafında, kilisede pazar günü ibadet halinde olan Hristiyan vatandaşlara füze gelse, bu masum insanların başına yıkılsa siz ABD olarak ne hissederdiniz? Daha da ötesi bu saldırıyı gerçekleştiren terör grubuna bu füzeleri stratejik müttefik olarak bildiğiniz ülkelerden temin edildiğini duyduğunuzda ne söylerdiniz?

"AKDENİZ'DE TEK TARAFLI SİYASET YAPILIYOR"

Son dönem ve sınır hattında mayınların temizlenmesiyle sondajda bir de bakmışsınız ki; çok enteresan gelişmeler olmuş. Akdeniz'de tek taraflı siyaset yapılıyor. Türkiye'nin akılcı siyaseti belki de pasiflik olarak algılanıyor. Tek taraflı sondaj yapılırsa Türkiye olarak buna izin vermeyiz.



"TANAP ÖNEMLİ BİR PROJEDİR"

Türkiye güzergâh çeşitliği ile rakipsiz bir pazar. TANAP, Türkiye'nin liderliğinde takdir edilen önemli bir projedir.

"CEFA ÇEKMEDEN NETİCE ALAMIYORSUNUZ"

Türkiye bu süreçte çok önemli gelişmelere gebe olduğu bir süreçte artık bağımsız bir iç ve dış politikayı her geçen gün sahada uyguluyor. Bunun da beraberinde fırsatları doğurduğu gerçeğini kaçınılmaz hale getiriyor. Zahmetsiz rahmet olmuyor, cefa çekmeden netice alamıyorsunuz. Ortadoğu'daki yeni sürecin enerji politikaları özelinde benzer yansımaları olacak.



"15 TEMMUZ'DAN SONRAKİ DÖNEM 'TARİHİ KURTULUŞ SAVAŞI' SÜRECİ"

Düne kadar bölge siyasetinde bir senaryo masaya konulur ve bu uygulanırdı. Birilerinin odasında 30 yıl öncesinden astıkları çerçeve içerisindeki bölge haritaları ile ilgili planlar uygulanırdı. Son birkaç yılda Türkiye'nin özellikle 15 Temmuz'dan sonra yaşadığı 'Tarihi Kurtuluş Savaşı Süreci' diyorum, bu süreçten sonra bölgede farklı senaryolar gündemde ve bu çoklu senaryolar için çoklu oyuncuların her birinin müdahil olduğu günlerden geçiyoruz.

"DOĞU AKDENİZ'DE TEK TARAFLI SONDAJ YAPILIRSA TÜRKİYE OLARAK BUNA İZİN VERMEYİZ"

Doğu Akdeniz çok önemli, Türkiye'nin son 15 yıldır yaptığı Kuzey Kıbrıs özelinde, yapıcı bir siyasetle Güney Kıbrıs'ın ABD'ye alınması süreci ile oldu bittiye dayalı. Tek taraflı siyaset ile sadece adayı değil kara sularında da aldı başını gitti. Türkiye, daha etkili bir ülke. Geçtiğimiz hafta yaşananlarda bir süreç, Türkiye tavrını masaya koymuştur. Akıllıca bir çözüm üretilmediği sürece etkili olmak zorundayız. Tek taraflı sondaj yapılırsa Türkiye olarak buna izin vermeyiz.

YERLİ VE MİLLİ İŞBİRLİĞİ İLE İLGİLİ SES GETİRECEK ADIMLAR ATACAĞIZ

2017 yılı itibarıyla da çok yoğun bir mesai ortaya koyarak 2.2 milyon tonla rekortmen bir firmamız oldu. Bu yıl çok önemli hamleler yapacağız. Bu konuda dünyada yetkin en önemli konumlarda çalışmış çok güzel bir ekip kurduk. Bu ekiple bu yıl çok stratejik bir şekilde, önemli bir iki tesisle ilgili temel atma sürecini geliştireceğiz. Borun kilosu 500 dolar, 10 bin dolar, 30 bin dolarlık stratejik ürüne dönüşmesinde değil, bu proje kapsamında da ülkemizin yerli ve milli işbirliği ile bu yıl önemli ve ses getirecek adımlar atacağız.

"ÖYLE BİR ÇITA KOYDUK Kİ O DÖNEME HAZIR OLMAMIZ LAZIM"

Ortaya koyduğumuz işlerin yüzde 5'ini görüyor halkımız. Öyle bir çıta koyduk ki o döneme hazır olmamız lazım. Ekosistem değişiyor, 500 yıllık ekonomik dünyadaki denge değişiyor. Deniz yoluna dayalı bir ekonomik çevre, hızlı demiryoluna dayalı. Karayolları, demiyolları daha da gelişecek, havayolları bitiyor. Deniz yolları ortada. Enerji kısmı ile ilgili çıtayı yukarı koyduk

"BOR MADENİNDE ÇOK ÖNEMLİ HAMLELER YAPACAĞIZ"

Bor madeninde 2017'yi ihracat ve üretim rekoru ile tamamladık. Bor madeninde çok önemli hamleler yapacağız. Borda, dünyada yetkin kurumlarda çalışan uzmanlarla bir ekip kurduk, bazı önemli tesisleri açıklayacağız. Borun kilosu 500 dolar, 10 bin dolar, 30 bin dolarlık stratejik ürüne dönüşmesinde değil, bu proje kapsamında da ülkemizin yerli ve milli işbirliği ile bu yıl önemli ve ses getirecek adımlar atacağız.