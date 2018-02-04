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Eleman alan yaşadı

Eleman alan yaşadı
Birçok konuda müjdeler içeren Meclis'e sunuldu. Torba tasarıda özellikle yeni ı destekleyen çok önemli düzenlemeler yer alıyor. İlave istihdam sağlayan özel sektör işverenleri için 12 ay süreyle; gelir vergisi stopajı, damga vergisi ve sosyal güvenlik primi desteği teşviki getiriliyor. İmalat ve bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde ilave işe alınacaklar için prime esas kazanç üzerinden 2000 lirayı bulan prim desteği geliyor. Küçük işletmelere ve esnafa, 18 yaşından büyük ve 25 yaşından küçük en fazla iki kişi ilave istihdam sağlamaları halinde yıl oyunca 6 ay maaş, prim ve vergileri devlet ödeyecek.
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