TÜİK açıkladı! Türkiye'nin nüfusu 1 Temmuz itibarıyla 85 milyon 824 bini geçti Suriye'de iki ayak bağı: İsrail ve Fransa | Haseke'de "özerklik" denemesi | Ankara-Şam hattında "YPG'ye müdahale" hazırlığı Konut satışları yükseliyor! İlk sırada o il var AGS - ÖABT sonuç sorgulama ekranı osym.gov.tr 2025 | AGS - ÖABT sınav sonuçları açıklandı mı, atanmak için kaç puan gerekli? AFAD açıkladı: 6.1 sonrası Balıkesir'de bin 235 artçı deprem meydana geldi! "Plan" değişti: Acil durumlara karşı "park" hamlesi | Yer altına acil durum altyapısı | 150 konut detayı Balıkesir depremle sarsıldı! AFAD'tan çalışmalara ilişkin açıklama geldi
Türkiye'nin nüfusu, 1 Temmuz itibarıyla 85 milyon 824 bin 854 kişi oldu. Erkek nüfusun oranı yüzde 50,01 (42 milyon 923 bin 584 kişi), kadın nüfusun oranı yüzde 49,99 (42 milyon 901 bin 270 kişi) olarak kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), üçer aylık dönemler için ilk kez üretilen dönemlik nüfus istatistiklerini açıkladı.

NÜFUS İLK 6 AYDA 159 BİN 910 KİŞİ ARTTI
Buna göre, 2024 sonunda 85 milyon 664 bin 944 olan ülke nüfusu, bu yılın ilk 6 ayında 159 bin 910 kişi arttı.

Böylece ülke nüfusu, 1 Temmuz itibarıyla 85 milyon 824 bin 854 kişiye ulaştı.

KAÇ KADIN KAÇ ERKEK VAR?
Erkek nüfusun oranı yüzde 50,01 (42 milyon 923 bin 584 kişi), kadın nüfusun oranı yüzde 49,99 (42 milyon 901 bin 270 kişi) olarak kaydedildi.



